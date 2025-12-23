Publicidad

Adelgazar sin inyecciones: la pastilla para bajar de peso que llegaría en 2026

Adelgazar sin inyecciones: la pastilla para bajar de peso que llegaría en 2026

La farmacéutica Novo Nordisk anunció que el popular fármaco para el control del peso tendrá una presentación oral diaria, pensada para quienes prefieren evitar las inyecciones.

Pastilla para adelgazar
Pastilla para adelgazar llega al mercado en 2026
foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA aprobó recientemente una versión en píldora del popular medicamento contra la obesidad Wegovy, desarrollado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Esta nueva formulación marcará un antes y un después en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, ya que será más fácil de tomar y potencialmente más accesible para quienes prefieren evitar las inyecciones.

Puedes leer: El consumo de medicamentos para dormir se dispara; advierten sobre la automedicación

La pastilla que llega en 2026 para adelgazar

A diferencia de la versión original, que se administra mediante una inyección semanal, la pastilla se toma una vez al día y contiene el mismo principio activo semaglutida que actúa de forma similar al medicamento inyectable, ayudando a reducir el apetito y promoviendo una mayor sensación de saciedad.

De acuerdo con los resultados de ensayos clínicos publicados, quienes tomaron la píldora lograron una pérdida de peso promedio de alrededor del 13,6 % en 64 semanas y en ciertos escenarios con cumplimiento estricto del tratamiento, la pérdida podría acercarse al 16,6 %, cifras comparables a las observadas con la versión inyectable del fármaco.

La llegada de la píldora de Wegovy coincide con un crecimiento sostenido del mercado de terapias basadas en péptidos GLP-1, que han ganado popularidad por su eficacia en la reducción de peso corporal y en beneficios adicionales relacionados con el control glucémico y la salud cardiovascular.

Expertos señalan que esta nueva versión oral podría representar una ventaja estratégica para Novo Nordisk, ya que elimina la barrera que algunas personas enfrentan con las inyecciones semanales, aumentando la probabilidad de adherencia al tratamiento.

Puedes leer: VIDEO: Estas son las consultas más random que hacen a diario en droguerías

Asimismo, varios analistas han destacado que la pastilla Wegovy podría atraer a nuevos segmentos de pacientes y fortalecer la posición de la empresa en un mercado cada vez más competitivo.

La versión en píldora de Wegovy promete convertirse en una alternativa importante para el tratamiento de la obesidad a partir de 2026, ofreciendo una opción diaria que mantiene la eficacia y flexibilidad esperadas por pacientes y médicos, y que podría redefinir el acceso a medicamentos para el control del peso a nivel global.

Las autoridades sanitarias advierten que el uso de medicamentos para la reducción de peso debe realizarse únicamente bajo prescripción y seguimiento médico. La automedicación puede generar riesgos, ya que la indicación depende del estado de salud, antecedentes y condiciones individuales de cada paciente.

Mira también: Yeison Jiménez revela delicada verdad de pastillas que lo llevaron a urgencias: "La embarré"

