Cantantes de V de Vinilo revelan 'rifirrafe' con Alcalde de Chía; casi los deja sin show

Carlos Montaño y Juan Manuel Medina finalmente aclararon qué fue lo que pasó con el mandatario local.

Durante su entrevista en El Klub de La Kalle, los artistas recordaron uno de los momentos más tensos de su carrera reciente, un incidente que muchos interpretaron como un "agarrón" directo, pero que tiene una explicación más técnica que política.

Todo comenzó cuando, en pleno show, el sonido se apagó de repente. Juan Manuel recordó que el ambiente se puso pesado: "Se salió de la ropa muy feo", comentó refiriéndose a la reacción del alcalde en ese momento.



Tú te imaginarás la confusión del público y de los artistas cuando, en medio de la euforia, todo quedó en silencio. "Nuestra percepción y la del público fue 'Ay parce nos cortaron'", explicaron los cantantes a los medios de La Kalle.



Sin embargo, para evitar más chismes, decidieron contar las cosas "como son". Aunque hubo un "rifirrafe" y tensión en el aire, la causa real fue un estricto cumplimiento del tiempo. En los festivales, cada minuto cuenta y ellos se habían pasado un poco de su franja.

"Fue un problema técnico, fue un problema de sonido... creo que nos habíamos pasado no sé 2 minutos y se fue el sonido", aclaró Medina. Al parecer, el técnico de sonido, siguiendo órdenes o simplemente por el afán del cronómetro, decidió mutearlos sin previo aviso.

A pesar de que el momento fue incómodo, los artistas aseguraron que el problema se arregló cordialmente. Incluso, en tono de broma, le enviaron un saludo al alcalde a través de la entrevista:

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"Lo invitamos a la fiesta señor alcalde para que limemos asperezas, nos saludemos". No quieren rencores, solo quieren seguir haciendo lo que mejor saben hacer: armar la rumba en cualquier escenario donde se paren.

Esta anécdota se suma a otros "cacharros" que han vivido, como las múltiples veces que Juan Manuel se ha ido "de nalgas" en el escenario por culpa de charcos de agua dejados por los músicos.

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Pero más allá de las caídas y los malentendidos con las autoridades, lo que queda claro es que para los chicos de V de Vinilo, cada problema es una historia más para contar en su próxima ceremonia musical.

Mira la entrevista completa: ¿Por qué CARLOS MONTAÑO y JUAN MANUEL MEDINA dejaron Hombres a la Plancha?; la verdad de V DE VINILO