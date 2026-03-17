Verdad de la renuncia de Carlos Montaño y Juan Manuel Medina a 'Hombres a la Plancha'

Si te preguntabas qué pasó con las caras más conocidas de "Hombres a la Plancha", aquí tienes la respuesta directa. Carlos Montaño y Juan Manuel Medina pasaron por los micrófonos de El Klub de La Kalle y soltaron toda la sopa sobre su salida del famoso formato del Teatro Nacional.

No hubo peleas raras, pero sí un deseo profundo de mandar en su propia casa. Tú, que los has seguido en tarima, debes saber que la decisión no fue de la noche a la mañana, sino un movimiento estratégico para crecer.

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Carlos fue muy claro al explicar que, aunque el proyecto anterior sigue siendo exitoso, ellos sentían que ya era hora de evolucionar.



"Éramos simplemente integrantes y empleados de ese proyecto", confesó Montaño en la entrevista, refiriéndose a su relación con el Teatro Nacional.

Para ellos, el arte también es un negocio y querían dejar de recibir órdenes para empezar a darlas. Su meta era clara:

"Seamos los propios empresarios, hagamos nuestro propio proyecto, tomamos nuestras propias decisiones, aprendamos de nuestros propios errores, abramos nuestro propio camino". Y así nació "V de Vinilo".

Este nuevo camino les ha permitido, según cuentan a los periodistas de La Kalle, tener una "autonomía a nivel artístico" que antes no tenían.

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Ahora son ellos quienes deciden qué se canta, cómo se baila y hasta cómo se arma la fiesta. Ya no son solo voces contratadas; son las mentes detrás del show "La vida es una fiesta", que se presenta este 18 y 19 de marzo en el Teatro Cafam.

En este nuevo espacio, no solo buscan cantar covers, sino crear una experiencia donde la gente "exorcice problemas" y se desconecte del estrés.

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En la entrevista, se les ve relajados, sabiendo que el riesgo de ser independientes ha valido la pena. De hecho, mencionaron que su temporada 2025 fue espectacular y que por eso están repitiendo fechas.

La prioridad ahora es lo que son ellos como seres humanos y la libertad de crear un show dinámico que cambia a lo largo del año.

Si antes te gustaban como empleados, ahora como dueños de su propio show están tirando la casa por la ventana con una tecnología de punta que, aseguran, no le envidia nada a montajes internacionales.

Incluso se dieron el lujo de bromear sobre a quién se "robarían" de la competencia para su nuevo equipo. Juan Manuel Medina no lo dudó y mencionó a Marcelo Cezán:

"Marcelo es un gran amigo mío... es la única persona con la que trabajamos... es un profesional, es un ser humano hermoso". Así que, entre risas y planes a futuro, dejaron claro que su salida fue el paso necesario para convertirse en los empresarios que hoy llenan teatros por cuenta propia.