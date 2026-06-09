Lina Tejeiro ya sabe el género de su bebé y lanzó una pista: "Estoy dichosa"

Lina Tejeiro volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir nuevos detalles sobre una de las etapas más importantes de su vida.

La actriz y empresaria habló recientemente sobre su embarazo y sorprendió al confirmar que ya conoce el género de su bebé, aunque por ahora prefiere mantenerlo en privado.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista para el programa “Buen día, Colombia”, donde la reconocida actriz abrió su corazón para hablar de cómo ha vivido estos meses de espera y de las emociones que la han acompañado desde que confirmó que se convertiría en mamá por primera vez.



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Aunque muchos esperaban que revelara si tendrá niño o niña, Lina decidió mantener el misterio. Sin embargo, sí dejó una frase que rápidamente comenzó a generar comentarios entre sus seguidores y que alimentó todo tipo de teorías en redes sociales.

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La actriz aseguró que el género de su bebé coincide con lo que ella imaginó desde el primer momento en que supo que estaba embarazada. Esa respuesta bastó para que miles de personas comenzaran a especular sobre cuál podría ser la gran noticia que todavía guarda bajo reserva.

La revelación que despertó la curiosidad, ¿niño o niña?

Desde que anunció su embarazo el pasado 30 de abril, Lina Tejeiro ha compartido varios momentos de esta nueva etapa con las personas que la siguen.

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El anuncio tomó por sorpresa a muchos usuarios. Días antes había dejado algunas señales que despertaron sospechas, pero algunos pensaron que se trataba de una estrategia relacionada con Coraje, su empresa. Por eso, cuando finalmente confirmó que estaba esperando un bebé, la noticia generó una enorme reacción.

Con el paso de las semanas, la actriz ha mostrado cómo avanza su embarazo. A través de publicaciones y videos frente al espejo, ha permitido que sus seguidores vean el crecimiento de su barriga y conozcan un poco más sobre su experiencia.

Noticia sobre el embarazo de Lina Tejeiro Foto de redes sociales

Ahora, con varios meses de gestación, las preguntas sobre el género del bebé se han multiplicado. Sin embargo, Lina ha preferido guardar ese detalle para un momento especial.

Durante la entrevista, explicó que ya conoce la respuesta, pero dejó claro que todavía no está lista para compartirla públicamente. Además contó que fue lo que "lo sintió desde el primer día", ¿niño o niña?

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Las teorías no paran en redes sociales

Mientras la actriz mantiene el secreto, en redes sociales las apuestas siguen creciendo.

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Algunos seguidores aseguran que tendrá un niño y basan sus teorías en la forma de su barriga. Otros creen que será una niña y relacionan sus antojos con algunas creencias populares que suelen circular durante los embarazos.

Las especulaciones han sido constantes desde que hizo público que estaba esperando a su primer hijo. Cada fotografía, video o historia compartida por Lina se convierte en motivo de análisis para quienes intentan descubrir antes de tiempo el género del bebé.

No obstante, la propia actriz aseguró que no le presta mucha atención a este tipo de comentarios. Según explicó, muchas de las creencias que le mencionan no coinciden con lo que ella ha vivido durante su proceso.

Por eso, dejó claro que no confía demasiado en los mitos que suelen repetirse sobre los embarazos y que prefiere basarse en su propia experiencia.

Además del tema del género, Lina Tejeiro también habló sobre cómo han sido estos meses de embarazo.

La actriz explicó algunos de los síntomas que ha experimentado y manifestó sentirse feliz con la decisión de convertirse en madre en este momento de su vida.