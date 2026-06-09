Tribunal ordena a Abelardo de la Espriella retirar frase “Firmes por la Patria” de su campaña

Una nueva decisión judicial puso el foco sobre la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

El Tribunal Superior de Bogotá admitió una acción de tutela presentada contra el candidato, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE), y como medida provisional ordenó retirar diversa publicidad política en la que aparecen símbolos nacionales y algunas de las frases más reconocidas de su movimiento.

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La decisión fue firmada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro y ha generado reacciones en distintos sectores políticos del país, especialmente porque toca elementos que han estado presentes de manera constante en la imagen de campaña del aspirante presidencial.

Según la orden emitida por el Tribunal, De la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y el grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria deberán retirar, en un plazo de 24 horas tras la notificación, toda propaganda política publicada en páginas web, medios de comunicación y redes sociales que utilice la bandera de Colombia, el escudo nacional, otras figuras representativas de la nación, imágenes relacionadas con instituciones militares y policiales, así como las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

Ella es la hermosa esposa de Abelardo de la Espriella; tienen cuatro hijos Foto: Redes de Abelardo de la Espriella

La medida también establece que el material retirado deberá ser conservado, archivado y remitido al Consejo Nacional Electoral. Además, se ordena abstenerse de volver a difundir la publicidad que sea retirada mientras avanza el trámite correspondiente.

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¿Por qué se tomó esta decisión?

El origen de esta controversia está en una denuncia presentada por Dylan Lizarazo Ramos ante el Consejo Nacional Electoral en octubre de 2025. Según su planteamiento, la campaña estaría incurriendo en un uso indebido de símbolos patrios dentro de la actividad electoral.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la acción, el empleo de estos elementos podría generar una asociación entre una propuesta política específica y los símbolos representativos del Estado colombiano, lo que, según el demandante, tendría efectos sobre la percepción de los ciudadanos en medio del proceso electoral.

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La tutela sostiene que el uso de la bandera, el escudo y otras imágenes institucionales dentro de la publicidad política podría transmitir mensajes que van más allá de una campaña electoral tradicional, razón por la cual solicitó la intervención de las autoridades competentes.

La decisión del Tribunal no constituye una definición de fondo sobre el caso, sino una medida provisional mientras se estudian los argumentos presentados por las partes involucradas.

Abelardo de la Espriella Foto: Instagram @delaespriella_style

Reacciones tras la decisión

Como era de esperarse, la orden judicial provocó comentarios inmediatos en el escenario político colombiano.

Entre quienes cuestionaron la medida se encuentra Daniel Briceño, representante electo del Centro Democrático, quien expresó su desacuerdo con la determinación y aseguró que la decisión representa un exceso frente al uso de determinadas expresiones dentro del debate político.

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Por su parte, Rodrigo Lara también se pronunció públicamente y calificó la medida como exagerada. Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron una amplia discusión entre simpatizantes y críticos de diferentes sectores políticos.

Mientras tanto, la campaña de Abelardo de la Espriella queda a la espera de los siguientes pasos dentro del proceso judicial, en medio de una controversia que se produce en una etapa clave del calendario electoral colombiano.