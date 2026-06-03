Por qué cientos de Kpopers se unieron a la campaña de Iván Cepeda en Colombia

El panorama político colombiano rumbo a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026 ha dado un giro inesperado.

En las últimas horas, miles de fanáticos de la música pop coreana, conocidos popularmente como Kpopers, junto al masivo fandom Army (seguidores de la agrupación BTS), anunciaron su adhesión oficial a la campaña electoral del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Puedes leer: Mhoni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta: “13.7 millones de votos”



Este movimiento no solo refresca el debate público, sino que traslada la fuerza del activismo digital de las tendencias musicales directamente a las urnas.



El salto del fandom a la militancia digital

Históricamente, las comunidades de K-pop en todo el mundo han demostrado una capacidad de organización digital sin precedentes, logrando posicionar etiquetas globales o boicotear eventos políticos mediante la coordinación masiva en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram.

En Colombia, este tejido juvenil ha decidido canalizar su estructura para defender las propuestas de Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

Bajo consignas como "la vida no se negocia" y utilizando etiquetas virales como #KpopersConCepeda, los jóvenes han inundado internet con videos editados al estilo de las tendencias coreanas (como el popular spelling name trend), memes informativos y pedagogía electoral enfocada en el voto joven.

Publicidad

El objetivo principal de este ejército digital es combatir la abstención y explicar el programa del candidato a los votantes primerizos.

Por qué miles de Kpopers se unieron a la campaña de Iván Cepeda Foto: Campaña Iván Cepeda

Publicidad

Cepeda responde al respaldo juvenil

El impacto de la campaña digital fue tan contundente que el propio Iván Cepeda se sumó a la tendencia a través de sus canales oficiales.

El candidato presidencial publicó un mensaje de agradecimiento directo a las comunidades de K-pop y Army en el país, manifestando que este tipo de iniciativas ciudadanas e innovadoras están "movilizando la esperanza" y transformando radicalmente las formas tradicionales de hacer política en el territorio nacional.

Para los analistas políticos, esta alianza representa un golpe estratégico fundamental en la contienda contra su rival, Abelardo de la Espriella.

Puedes leer: ¿Qué pasa si hay un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

¿Por qué los Kpopers apoyan la política?

El fenómeno de los Kpopers en la política colombiana demuestra que las plataformas de entretenimiento pueden transformarse en herramientas poderosas de concienciación social.

Publicidad

Desde Bogotá hasta comunidades de colombianos residentes en Seúl, Corea del Sur, el respaldo se ha globalizado.

Los jóvenes reclaman su derecho a decidir sobre temas clave como el medio ambiente, la educación pública y la paz, utilizando su propio lenguaje y estética visual.

Publicidad