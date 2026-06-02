Mhoni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta: “13.7 millones de votos”

Los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, generan muchas reacciones debido a los resultados obtenidos, tanto por De la Espriella e Iván Cepeda. En este contexto, la astróloga cubana Mhoni Vidente quien ya había acertado al pronosticar que la contienda se definiría en un balotaje, lanzó su predicción para este momento.

Inicialmente, la tarotista fue tajante al analizar el desempeño del actual gobierno y su impacto en la candidatura de Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,9% de los votos en la primera vuelta. Tanto es así que para ella este proyecto está muy gastado, en especial por las alianzas internacionales.

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“Ya les dije, la predicción es que Gustavo Petro echó a perder completamente la izquierda en Colombia por esas relaciones tan oscuras que lo llevaron con Nicolás Maduro, con la gente de la izquierda, con Lula. Va a perder, va a arrasar la extrema derecha en Colombia”, sentenció.



Para Mhoni Vidente, la figura del presidente Gustavo Petro es clave para un posible desgaste de este movimiento político, asegurando que el mandatario “no sabe perder” y que utilizará diversas estrategias para intentar mantener el poder.

¿Según Mhoni Vidente quién ganará la segunda vuelta?

Ante este contexto, la astróloga cubana mencionó que ve la victoria de Abelardo de la Espriella, quien lideró la primera vuelta con un 43,7%. Esto basándose en las cartas del "Mago" y el "Emperador", la vidente aseguró que el abogado de 47 años tendrá un triunfo histórico.

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“Abelardo... llegará completamente a la presidencia con 13.7 millones de votos”, afirmó añadiendo que este resultado marcaría un cambio de rumbo definitivo para la nación y destacó que este será uno de los “más votados en la historia de Colombia”. Según la astróloga, bajo este nuevo gobierno, el país entraría en una etapa de fortalecimiento de sus relaciones internacionales.

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Por otro lado, comentó que el camino hacia el 21 de junio no será pacífico, según ella comentó que debido al rechazó que haya en el resultado, esto puede provocar muchas alteraciones del orden público.

“Se tiene que cuidar estos 21 días atentados, coches bombas, inseguridad”, alertó Mhoni Vidente, señalando que se podrían presentar fenómenos de violencia para “irrumpir la paz” entre la población.

Cabe recordar que en los próximos días se puede presentar un debate definitivo entre De la Espriella y Cepeda, lo que marcaría un primer enfrentamiento cara a cara entre ambos candidatos, sobre el tema de conocer sus propuestas.