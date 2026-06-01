Este fue el gesto que tuvo el hijo de Diomedes Díaz con Silvestre Dangond: “Era aficionado”

Rafael Santos Díaz, hijo del ‘Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz, reveló detalles inéditos sobre los inicios de Silvestre Dangond y cómo él fue una pieza clave para que el hoy "Rey del Silvestrismo" pudiera sostenerse en sus primeros años en la capital colombiana, esto en una conversación para ‘Historias con ritmo’.

Inicialmente, a diferencia de lo que se llega a conocer, esta historia no comenzó en el Cesar o La Guajira, sino en Bogotá. En aquel entonces, Rafael Santos ya gozaba de un reconocimiento sólido en la industria, mientras que Silvestre comenzaba a buscar oportunidades en el mercado musical.

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"Yo ya tenía mi segundo o tercer trabajo discográfico, yo ya era una realidad en el país, ya había cosechado éxitos y cuando vine a vivir a Bogotá me encontré a Silvestre Dangold, pero él necesitaba trabajar", recordó Rafael Santos y cómo decidió confiar en él pese a la experiencia que le hacía falta a este.



En ese momento, según el relato, Dangond no era el profesional que el mundo conoce hoy: “Todavía no era músico, era aficionado”, por lo cuál según él decidió integrarlo en su equipo de trabajo, al punto que lo llevaba a sus presentaciones y también reveló la suma de dinero que le pagó por su trabajo.

¿Cuánto le pagó Rafael Santos a Silvestre Dangond en sus inicios?

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Reconociendo el talento y la necesidad de su colega, Rafael Santos confesó que por el trabajo que hacía Dangond este le brindó una cantidad de dinero muy alta para la época.

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“Hace 27 años yo les pagaba a los músicos 300.000 o 400.000 pesos, eso era un platal. Y a él le daba un millón por presentación, y tuvimos muchas”, reveló el heredero del 'Cacique de La Junta'. Este ingreso fue fundamental para el intérprete de "Las Locuras Mías", ya que, según Santos, “con eso es que él se sostenía en Bogotá”.

A pesar del tiempo y de que hoy ambos son figuras consagradas, el vínculo entre los artistas se mantiene intacto. Rafael Santos enfatizó que este gesto de apoyo en los momentos difíciles creó un lazo de gratitud eterno. “Siempre me agradece, tiene un gran corazón”, afirmó Santos, aunque entre risas le pidió que le devolviera algo que le dio.

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