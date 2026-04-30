“Él sabía mucho”: Rafael Santos Díaz revela el origen de las predicciones de Diomedes Díaz

Rafael Santos Díaz, el heredero mayor de la "Dinastía Díaz", habló para El Klub de La Kalle y desentraño uno de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos de la vida de su padre, Diomedes Díaz, su capacidad para predecir el futuro, además explicó donde comenzó todo esto.

Según el artista, el "Cacique de la Junta" no solo era un genio de la música, sino que poseía una sensibilidad espiritual que le permitía ver más allá de lo evidente. Además de mencionar que este estaba ligado con un misticismo profundo, al punto que confirmó que: “Él sabía mucho”.

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Para Rafael Santos, el talento de su padre para la composición estaba estrechamente ligado a las predicciones. Durante la charla, afirmó que Diomedes vivía en una frecuencia distinta a la de los demás mortales: “Mi papá tenía una visión como tres días más de todos los seres humanos; o sea, él sabía lo que iba a pasar.”



Tanto es así que comentó que esta capacidad de anticipación no era un juego de azar, sino según él tenía certeza sobre eventos definitivos en su vida. “Sabía cuándo se iba a morir, sabía cómo iba a ser su entierro, sabía cómo iba a hacer todo esto y así lo diseñó y así salió”



¿De dónde es el origen de la capacidad profética de Diomedes Diaz?

Sin embargo, Rafael Santos fue enfático al señalar que esto no fue algo aprendido, sino una herencia biológica y espiritual. El origen se remonta a su abuela materna: “Mi papá heredó eso de mi abuela”.

Por otro lado, el artista compartió un relato popular en la región de la Guajira que marcaría el destino de Diomedes Díaz desde antes de nacer. Según la tradición, existe una señal inequívoca para identificar a los seres especiales: “Mi abuela, cuando estaba en el vientre de su mamá, [mi papá] sí le lloró y dicen muchos sabios que el que llora dentro del vientre va a ser sabio o adivino o algo por el estilo”.

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De igual forma, explicó que este fenómeno, es conocido en el folclor costeño, predestinó a Diomedes Díaz a ser una figura con una sabiduría superior. Así mismo, explicó que también el entornó en el que creció su papá influyó en la conexión con lo sobrenatural.

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Rafael explicó que la familia Díaz proviene de una tradición de fe muy fuerte, con raíces evangélicas donde se realizaban cultos diarios. Santos recalcó que esta devoción permitía que Dios les enviará señales constantes: “Todo el que cree en Dios, Dios les manda señales... Mi padre era muy creyente a Dios y a su Virgen del Carmen”.

Ante esto afirmó que para el pueblo guajiro, la Virgen del Carmen representa la protección en el monte y es la intermediaria de Dios. Esta fe inquebrantable, sumada a su naturaleza mística, permitió que Diomedes diseñara incluso los detalles de su despedida física.

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