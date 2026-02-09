Bombero es viral por llamarse Diomedes Díaz y lo cogen de 'parche': "Apagarte más no pude"

Un bombero voluntario del municipio de Acacías, Meta, se convirtió en tendencia nacional por una razón que nadie vio venir: su nombre. En un video institucional de los Bomberos Voluntarios, donde invitaba con toda seriedad a participar en jornadas de capacitación, se presentó como “Diomedes Díaz”. Ese detalle bastó para que las redes sociales hicieran lo suyo y transformaran un anuncio informativo en un fenómeno viral.

El clip fue grabado con el objetivo de convocar a empresas y ciudadanos a entrenamientos sobre prevención y atención de emergencias. El uniformado, micrófono en mano, explicó los horarios y la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad. Todo parecía normal hasta que dijo su nombre completo.

En cuestión de horas, la grabación empezó a rodar por Facebook, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios no pudieron evitar relacionarlo con el recordado cantante vallenato Diomedes Díaz Maestre.

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos escribieron frases como: “Este Diomedes no canta, pero sí apaga incendios”, mientras otros bromearon con títulos de canciones adaptados al contexto de los bomberos. En pocos días, la publicación superó cientos de reacciones y cerca de 800 mensajes, la mayoría cargados de humor y nostalgia por el Cacique de La Junta.

Aunque el protagonista del video solo quería cumplir con su labor informativa, terminó siendo protagonista de una curiosa coincidencia que tocó la fibra de muchos colombianos. El nombre Diomedes Díaz sigue siendo sinónimo de música, anécdotas y expresiones populares, por eso no pasó desapercibido cuando apareció en un escenario tan distinto como una estación de bomberos.

Renuevan la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar Foto: redes sociales

Comentarios a bombero llamado Diomedes Díaz

En el video, el bombero explica que las capacitaciones se realizarán los viernes y sábados, con el fin de que las empresas de la región estén listas para atender situaciones inesperadas. Su mensaje era claro y directo, pero la audiencia digital se quedó principalmente con su presentación inicial: “Mi nombre es Diomedes Díaz”. Desde ahí, el contenido tomó un rumbo completamente distinto al planeado.

Muchos usuarios destacaron que, más allá del chiste, el video permitió visibilizar el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Acacías, quienes día a día se preparan para atender emergencias en el municipio y zonas cercanas. Otros señalaron que el nombre fue una oportunidad para que más personas se interesaran en las capacitaciones y en la labor que cumplen estos organismos.

Las comparaciones con el cantante no se hicieron esperar. Algunos internautas recordaron frases icónicas del artista y las adaptaron al contexto del rescate y la prevención. “Con mucho gusto”, “Sin medir distancias” y “Así me hizo Dios” fueron mencionadas en tono jocoso, siempre asociadas a la idea de un Diomedes distinto, pero igual de recordado.

Este curioso episodio demuestra cómo una coincidencia puede convertir un mensaje cotidiano en un contenido masivo. El bombero de Acacías pasó de ser un funcionario que invitaba a un curso a convertirse en un personaje viral, sin proponérselo y sin perder la seriedad de su función.

