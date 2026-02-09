Él es el jugador de Los Patriots que llegó esposado y descalzó al Super Bowl

El Super Bowl LX no solo será recordado por el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium, sino por protagonizar una de las escenas del compromiso, antes de jugar. Mack Hollins, receptor de los Patriots, acaparó todos los reflectores al llegar al recinto descalzo, con grilletes en las muñecas y tobillos, y luciendo un uniforme de prisionero.

Posteriormente, se conoció que el jugador apareció con una máscara restrictiva y realizó una entrada coreografiada con movimientos lentos que evocaba al icónico personaje Hannibal Lecter. Tanto es así que en su espalda resaltaba la inscripción “Range 13”, una referencia directa a una unidad de ultra alta seguridad dentro de la prisión ADX Florence en Colorado, conocida como "la Alcatraz de las Rocosas".

Puedes leer: Así lució Karol G en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026; un vestido exclusivo



Inicialmente, en redes sociales aparecieron diferentes teorías donde mencionan que esta podría ser una forma de protesta política o migratoria. Sin embargo, se conoció que esto corresponde netamente a la personalidad del jugador, quien es conocido por ser este tipo de actuaciones en la liga.



¿Por qué Mark Hollins anda descalzo?

Mark Hollins también es apodado cómo el "Tarzán de la NFL", esto debido a que despierta varios aspectos de la vida tribal y fuera de lo convencional. Al punto que debido a una lesión sufrida en el año 2018, el receptor comenzó a andar sin zapatas en su entrada a los estadios, independiente de la temperatura o las condiciones que haya.

Puedes leer: Feid reaparece tras su ruptura con Karol G y sorprende con una foto que dejó ver su físico

De igual forma, se conoció que como parte de su rehabilitación, el receptor descubrió los ejercicios holísticos de suelo, una filosofía que promueve el contacto directo de los pies con la tierra para fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio.

Publicidad

Además de este hábito, Hollins es conocido por seguir una dieta estricta basada en carne cruda, leche sin pasteurizar y frutas, rechazando incluso el uso de utensilios de cocina.

Publicidad

A pesar del impacto inicial de su disfraz de reo, Hollins demostró que su compromiso con el equipo y su entrenador es prioritario. Antes de iniciar los ejercicios de calentamiento, el receptor cambió su uniforme de prisionero por una camiseta de los "Warriors", el equipo de la escuela secundaria de su actual entrenador, Mike Vrabel.

Patriots' Mack Hollins enters the Super Bowl looking like Hannibal Lecter



Thoughts? pic.twitter.com/6GyqEkkkJy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 8, 2026

El encuentro de este domingo 8 de febrero entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, terminó 29-13 a favor del equipo de 'lado oscuro' , convirtiéndose en el segundo trofeo que obtienen. Esto después de conseguir el primer Super Bowl el pasado 2 de febrero de 2014, cuando vencieron a los Denver Broncos por 43-8.

Mira también: Carolina Ramírez de 'La Reina del flow' está esperando un hijo, ¿quién es el papá?