Feid reaparece tras su ruptura con Karol G y sorprende con una foto que dejó ver su físico

Una de las noticias que sacudió el mundo de la farándula fue la ruptura entre Karol G y Feid, tras tres años de relación, así como la imagen de su reencuentro durante la gala de los Premios Grammy 2026, donde ambos mantuvieron distancia.

Cabe destacar que ninguno de los artista se pronunció sobre el fin de su relación, sino fue el portal especializado TMZ, quien afirmó que desde hace varios meses los colombianos tomaron la decisión de separarse, destacando que la principal razón fue la complejidad de sus horarios.

De igual forma, se conoció por fuentes cercanas, fue Feid quien tomó la iniciativa para conversar sobre la situación, manifestando su deseo de compartir más tiempo de calidad como pareja sin descuidar sus proyectos artísticos. Sin embargo, al no hallar un balance funcional para ambos, decidieron cerrar su ciclo sentimental.



Aunque hasta el momento ninguno de los artistas ha emitido un comunicado directo en sus redes, se espera que puedan dar declaraciones en un tiempo prudente.

¿Cómo apareció Feid tras su ruptura?

Días después, el Ferxxo continúa activo en redes sociales compartiendo varias cosas de su vida privada con sus seguidores, por lo cual, en las últimas horas publicó una historia con otras personas, en donde deja ver su cuerpo.

En las imágenes se muestra al cantante luciendo un cuerpo marcado, además se ve cómo está realizando varias flexiones al aire libre. De igual forma, la foto muestra que Feid decidió despedirse de su corte de cabello antiguo y luce su cabeza totalmente rapada, lo que para sus seguidores esto sería un cambio de ciclos.

Por otro lado, durante la ceremonia de los Grammys el artista paisa utilizó una corbata negra con un mensaje, la cual fue interpretado por sus seguidores como una posible indirecta contra Karol G, sin embargo, después se conoció el significado de esta oración.

Sin embargo, un análisis más profundo reveló que los caracteres no son japoneses, sino que pertenecen al chino, y que la traducción original era errónea. En el cual, la frase que aparece en la corbata de Feid menciona la frase, yuànwàng shíxiàn, que se traduce como: “Que se cumplan tus deseos” o “Deseos realizados”.

