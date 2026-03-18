Destapan hipótesis sobre desaparición de David Acosta; ¿negocios turbios?

La desaparición de David Felipe Acosta, ingeniero de 27 años visto por última vez el pasado 1 de marzo de 2026 en la ‘Zona T’ de Bogotá, generó días de angustia e incertidumbre hasta que fue hallado el pasado 17 de marzo de 2026.

Aunque su aparición con vida trajo alivio, el caso está lejos de cerrarse y hoy permanece rodeado de interrogantes debido a las versiones encontradas sobre lo sucedido.

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¿Por qué desapareció David Acosta?

En un inicio, el contexto llevó a pensar en un posible caso relacionado con la inseguridad en la capital, incluso bajo escenarios como los llamados “paseos millonarios”.



No obstante, tras las primeras indagaciones, la Sijín y el Gaula, de manera preliminar, el joven habría salido de la ciudad por su propia voluntad.Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se descarta por ahora un secuestro o una extorsión.



De forma paralela, fuentes cercarnas a la investigación confirmaron a Blu Radio una hipótesis, que apunta a que David Acosta estaría presuntamente vinculado con una captadora ilegal de dinero (Pirámide).

Estas hipótesis, aún sin confirmación definitiva, sugieren que habría atravesado dificultades económicas que podrían haber influido en su desaparición. Sin embargo, este punto sigue siendo materia de investigación.

David Felipe Acosta, ingeniero de petróleos Foto: redes sociales

Mientras tanto, el relato de su familia plantea un panorama completamente distinto. Su madre, Piedad Edith Botina, insiste en que su hijo habría sido víctima de una red de trata de personas que pretendía “venderlo para trabajos forzosos”, una afirmación que contrasta directamente con la línea expuesta por las autoridades.

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Según su testimonio, David Acosta fue hallado en una zona selvática de la Costa Caribe, en condiciones complejas. “Él relata que estuvo con más personas, niños y niñas que iban a ser vendidos”, aseguró, al describir lo que, según ella, habría vivido durante los días en que estuvo desaparecido.

La mujer también indicó que su hijo habría logrado sobrevivir gracias a su preparación física y mental, que tras escapar habría recibido ayuda de “chamanes” de la región.

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En medio de su relato, añadió que el ingeniero “sintió los golpes, las torturas y lo que es aguantar hambre”, insistiendo en que no se trató de un caso de secuestro con fines económicos, sino de un escenario más complejo.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo y las diferencias entre ambas versiones mantienen abiertas múltiples líneas de análisis. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos, mientras que la familia sostiene su versión, a la espera de que se esclarezca lo ocurrido.

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