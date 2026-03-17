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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / David Acosta habría sido secuestrado en camioneta; estos serían los presuntos captores

David Acosta habría sido secuestrado en camioneta; estos serían los presuntos captores

Nuevos detalles del caso revelan quiénes podrían estar detrás de la desaparición del ingeniero y cómo habrían logrado acercarse a él, dejando más preguntas sobre lo ocurrido.

Caso de David Felipe Acosta; revelan detalles sobre los responsables y cómo actuaron
David Felipe Acosta, ingeniero de petróleos
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

David Acosta, ingeniero de 27 años que había estado desaparecido desde la madrugada del 1 de marzo, fue hallado con vida después de más de dos semanas de incertidumbre.

La desaparición del joven generó alarma entre su familia y las autoridades, ya que no se tenía información de su paradero desde que salió de un casino ubicado al norte de Bogotá.

Puedes leer: Extraño hallazgo en cuerpo de trabajador del Acueducto que perdió la vida en el Salitre

Cámaras de seguridad lo captaron por última vez en la Zona T, alrededor de la 1:05 a.m., caminando con su celular en la mano y aparentemente contando dinero. Horas después, hacia las 3:50 a.m., fuentes indican que Acosta fue abordado y subido a una camioneta, lo que habría marcado el inicio de su desaparición.

Tras varios días sin noticias, la preocupación creció y la Policía Metropolitana de Bogotá inició un seguimiento intensivo para dar con su paradero. Finalmente, el lunes 16 de marzo, el joven logró comunicarse con su familia para informar que se encontraba bien, aunque no se reveló la ubicación exacta.

Según los allegados, David Acosta se encontraba en otra ciudad y no en Bogotá. La llamada fue notificada de inmediato a las autoridades, quienes continúan investigando los detalles de su caso.

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¿Quiénes serían los responsables de la desaparición de David Acosta en Bogotá?

La madre del joven, Piedad Edith Botina Plaza, confirmó a El Tiempo que pudo verlo y hablar con él, expresando un profundo alivio tras semanas de angustia. Sin embargo, también señaló que su hijo presenta problemas de memoria y no recuerda con claridad lo ocurrido durante el tiempo que estuvo desaparecido.

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“No recuerda cosas, por lo que le hicieron. Lo subieron en una camioneta, lo cogieron unos venezolanos, son personas que se dedican a la trata de humanos”, explicó la madre del joven, indicando que el caso podría estar vinculado a redes de trata de personas.

Puedes leer: Así encontraron a David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de un casino

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La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición y determinar a los responsables del hecho. Mientras tanto, familiares y amigos celebran que Acosta haya sido hallado con vida y esperan que pueda recuperarse física y emocionalmente de esta experiencia traumática.

A pesar del alivio por su hallazgo, la familia de David Acosta sigue a la espera de respuestas sobre los detalles de lo que ocurrió durante esos días críticos.

Mira también: Así encontraron a David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de un casino

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