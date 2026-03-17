Extraño hallazgo en cuerpo de trabajador del Acueducto que perdió la vida en el Salitre

Un hecho ocurrido en el sector de Salitre, en el occidente de Bogotá, generó conmoción entre los ciudadanos luego de que un funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá fuera atacado en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Néstor Acosta, un trabajador con más de 20 años de trayectoria en la entidad, reconocido por su labor dentro del sector público. El caso ocurrió en horas de la tarde del 16 de marzo, en una zona concurrida cercana a la avenida La Esperanza, donde normalmente hay alto flujo de personas.

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Según las primeras versiones, el hombre se encontraba en el lugar cuando fue interceptado por dos personas que se movilizaban en motocicleta. En medio de la situación se habría presentado un forcejeo, lo que terminó desencadenando el ataque que dejó a la víctima gravemente herida en el sitio.



Testigos aseguraron que todo ocurrió en cuestión de segundos, generando pánico entre quienes se encontraban en la zona. Algunos relataron haber escuchado varios disparos, mientras otros describieron el momento como confuso y rápido, sin tiempo de reacción.

Aunque en un inicio se manejaron distintas versiones sobre lo ocurrido, las autoridades avanzan en varias líneas para esclarecer el caso. Una de las principales apunta a que todo se habría originado en medio de un intento de hurto, ya que el hombre estaba usando su celular en el momento del hecho.

Sin embargo, no se descartan otras hipótesis, por lo que el caso quedó en manos de investigadores que analizan cámaras de seguridad, testimonios y el entorno de la víctima para determinar con exactitud qué ocurrió.

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¿Qué hallaron en el cuerpo de Néstor Acosta que cambió la investigación de su fallecimiento?

Mientras los peritos del CTI de la Fiscalía realizaban el levantamiento del cuerpo, un detalle llamó la atención y rompió con la idea de un simple robo. Junto al cuerpo de Acosta fue encontrada una pequeña tarjeta de color azul.

Investigadores relacionados con el caso confirmaron que este objeto se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación. “Se verifica si algún contacto en ese papel era al que estaba llamando la víctima cuando perdió la vida”, explicaron fuentes judiciales.

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La presencia de esta tarjeta hace pensar que el encuentro o la llamada previa podrían tener relación con quienes cometieron el hecho, lo que fortalece la hipótesis de un ataque premeditado.

La Fiscalía sigue trabajando sobre dos posibles líneas de investigación:



Intento de robo: aunque no se ha establecido si le faltaban pertenencias, el hecho ocurrió en una zona con alto flujo de personas y actividad comercial.

aunque no se ha establecido si le faltaban pertenencias, el hecho ocurrió en una zona con alto flujo de personas y actividad comercial. Ataque dirigido: el intercambio previo con el agresor y el hallazgo de la tarjeta azul hacen pensar que no se trató de un hecho al azar, sino de una acción contra un objetivo específico.

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Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá lamentaron lo ocurrido y destacaron la trayectoria del funcionario Néstor Acosta .“Desde la EAAB rechazamos y condenamos de manera categórica este acto de violencia que segó la vida de un ejemplar servidor”, expresaron en un comunicado.

Además, agregaron: “Es un momento triste para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus colaboradores”, dejando ver el impacto que tuvo la noticia entre sus compañeros.

Por su parte, desde la Alcaldía de Bogotá también se pronunciaron sobre el caso.“Lamento profundamente el asesinato de Néstor Harry Acosta, esta tarde en Salitre, en hechos que están siendo investigados”, indicó el alcalde de la ciudad Carlos Fernando Galán.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue generando preguntas sobre lo que realmente ocurrió y cuáles fueron las circunstancias exactas que llevaron a este hecho que hoy tiene en alerta a Bogotá.

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