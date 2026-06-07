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Clausuran una de las clínicas estéticas más famosas de Bogotá; su dueño enfrenta denuncias

Pese a las advertencias previas de las autoridades, el centro estético continuó operando de manera irregular, por lo que se ordenó su cierre inmediato.

Cierra centro estético donde el dueño es Gabriel Cubillos
Clausuran una de las clínicas estéticas más famosas de Bogotá; su dueño enfrenta denuncias
Foto: imagen tomada de la SuperSalud
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) este sábado 6 de junio de 2026 tomó la medida de ordenar el cierre inmediato de todos los servicios de cirugía plástica, estética y farmacia de la Clínica Láser Surgical, ubicada en el norte de Bogotá, quien su fundador Gabriel Cubillos también es señalado.

El organismo de control intervino tras confirmar que el centro médico vulneró una medida cautelar previa que le prohibía operar mientras se verificaban sus condiciones de habilitación técnica y sanitaria. Dicha medida se da a la reapertura irregular de las áreas de cirugía, anestesia y farmacia, las cuales no contaban con la verificación previa de las autoridades competentes.

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Según la Supersalud, este acto incumplía la sanción impuesta el pasado 29 de mayo, la cual fue diseñada específicamente para garantizar la seguridad de los pacientes tras detectarse irregularidades iniciales, las cuáles fueron denunciadas por los mismos ciudadanos.

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¿Por qué hay denuncia contra el fundador de la clínica, Gabriel Cubillos?

La investigación de la Supersalud menciona que hay seis denuncias de pacientes que señalaron fallas graves en la atención, inconsistencias en registros clínicos y más. Entre los testimonios públicos destaca el de Diana Rojas Mejía, quien aseguró haber sufrido secuelas físicas e incluso denunció mensajes intimidantes en su contra.

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Un punto central de la controversia es la idoneidad profesional del fundador de la clínica, Gabriel Cubillos. Según la Supersalud, este figura registrado únicamente como médico general y no aparece acreditado como cirujano plástico certificado en los directorios especializados consultados por la entidad.

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Pese a esto, Gabriel Cubillos defiende públicamente su actuación y asegura contar con la documentación necesaria para sus actividades. Ante esto, hay un episodio el cuál marcó la jornada del pasado 5 de junio durante una visita de inspección, vigilancia y control, donde los integrantes de la Supersalud no pudieron entrar a las instalaciones y necesitaron ayuda de la policía.

Esta acción fue calificada formalmente por la entidad como una obstrucción a las labores de inspección. Una vez dentro, los hallazgos fueron categorizados como “críticos”, advirtiendo el riesgo que puede ser para sus posibles usuarios.

Recordemos que este tipo de controles por parte de las autoridades se debe al antecedente con la muerte de Yulixa Toloza, que ha generado una alerta nacional sobre la seguridad en estos centros.

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