Tres temblores en Perú tras terremoto en Colombia; ¿magnitud 4.9 provocará tsunami?

La región de Piura, ubicada al norte de Perú y fronteriza con Ecuador, registró este martes 11 de agosto de 2026 una secuencia de varios terremotos en menos de una hora.

Los movimientos tuvieron magnitudes de entre 4,0 y 4,9 generando alarma entre la población local. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no habían informado sobre víctimas ni daños materiales relacionados con estos eventos.

Puedes leer: Un detalle crucial evitó que desaparecieran Cali, Chocó y Eje Cafetero en el terremoto



De acuerdo con los datos proporcionados por el Centro Sismológico Nacional, la actividad comenzó durante la madrugada de este martes. El primer sismo, que tuvo la mayor magnitud de los tres, se registró a las 03:00 horas (08:00 GMT) y alcanzó una magnitud de 4,9.



El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, con una profundidad de 24 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de grado III en dicha localidad.

Dos minutos después, a las 03:02 horas (08:02 GMT), las estaciones sismológicas registraron un segundo sismo, esta vez de magnitud 4,0. Su epicentro se localizó a 61 kilómetros al suroeste de Sechura y tuvo una profundidad de 34 kilómetros.

Publicidad

Finalmente, a las 03:45 horas (08:45 GMT), se reportó un tercer movimiento de magnitud 4,1. El epicentro se ubicó a 67 kilómetros al suroeste de Sechura, con una profundidad de 23 kilómetros.

¿Hay riesgo de tsunami después de los temblores?

Publicidad

Tras el sismo de magnitud 4,9, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú realizó la evaluación correspondiente de las condiciones del mar.

La institución informó, a través de sus canales oficiales, que el movimiento no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en el litoral peruano.

Puedes leer: Una luz de esperanza: rescatan a bebé y a su mamita entre los escombros tras el terremoto

Debido a que los epicentros de los tres sismos se localizaron en el mar, las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona. Hasta el momento, no se habían reportado víctimas ni daños materiales relacionados con estos eventos.

La secuencia de sismos en el norte de Perú ocurre en un contexto de actividad sísmica registrada en diferentes puntos de la región. Recientemente, otras zonas del país también reportaron movimientos telúricos que generaron afectaciones y dejaron víctimas.

Publicidad

Además, los sismos de Piura se produjeron un día después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en el departamento del Chocó, Colombia, el lunes 10 de agosto.

¿Por qué se presentan terremotos en esta zona?

Publicidad

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de diferentes placas tectónicas.

La ubicación del país, en una zona de convergencia de placas, explica en buena medida la frecuencia con la que se presentan terremotos y otros movimientos telúricos en su territorio.

Perú registra en su historia varios terremotos de gran magnitud. Uno de los más recordados ocurrió en la región de Ica en 2007 y dejó cientos de personas fallecidas, además de importantes daños materiales.