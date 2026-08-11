Así puede saber si una grieta en tu casa es peligrosa después de un terremoto

Tras la ocurrencia de un terremoto, como el registrado este 10 de agosto, revisar el estado de las edificaciones es una medida necesaria para verificar si existen daños que puedan poner en riesgo a sus ocupantes.

De acuerdo con expertos en el área, la inspección debe permitir diferenciar las afectaciones superficiales en acabados de aquellos daños que podrían comprometer la integridad estructural de una vivienda.

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Para realizar una evaluación inicial, según informó el medio especializado 'Proyectos y Construcciones PyH', es importante observar aspectos como la ubicación, la forma y la profundidad de las grietas o fisuras detectadas.

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¿Cómo identificar las grietas después de un terremoto?

El análisis de las paredes es uno de los primeros pasos durante una revisión posterior a un terremoto. Cualquier cambio físico que no estuviera presente antes del movimiento sísmico debe recibir atención.

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Sin embargo, una fisura delgada que afecte únicamente la pintura o el yeso no necesariamente significa que exista un daño estructural. Por esta razón, es importante observar las características de las grietas y, ante cualquier duda, solicitar una valoración profesional.

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Entre las señales que requieren especial atención están las grietas que forman patrones diagonales o en forma de X, especialmente cuando atraviesan elementos estructurales de la edificación.

Las grietas diagonales también pueden ser un indicio de afectaciones que requieren una revisión técnica, particularmente cuando aparecen en columnas, vigas o muros que cumplen funciones estructurales.

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Evaluación de elementos estructurales y soportes

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La estabilidad de una vivienda depende, entre otros factores, de sus elementos estructurales. Durante una inspección visual, es importante prestar atención a componentes como:

Columnas y vigas: Las fracturas, desplazamientos o daños visibles en estos elementos requieren especial atención, debido a su función dentro de la estructura.

Las fracturas, desplazamientos o daños visibles en estos elementos requieren especial atención, debido a su función dentro de la estructura. Acero de refuerzo: Si el acero interno queda expuesto, presenta deformaciones o muestra signos de deterioro, es necesario solicitar una evaluación profesional.

Si el acero interno queda expuesto, presenta deformaciones o muestra signos de deterioro, es necesario solicitar una evaluación profesional. Muros estructurales: La aparición de muros inclinados, desplazados o con daños importantes puede ser una señal de afectaciones que van más allá de los acabados superficiales.

La revisión tampoco debe limitarse a las paredes. La aparición de nuevos hundimientos o desniveles en los pisos después del sismo debe ser evaluada por un profesional.

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Asimismo, el desprendimiento de materiales que deje expuesto el interior de un muro, columna u otro elemento estructural requiere especial atención y puede indicar la necesidad de una valoración técnica.

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Recomendaciones de entidades oficiales

En Colombia, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) recomienda revisar las condiciones de las edificaciones después de un evento sísmico para identificar posibles riesgos para sus ocupantes.

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Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) insiste en la importancia de mantener la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades y organismos de emergencia, especialmente cuando existen daños visibles en una propiedad.

Si durante la inspección se identifican daños importantes o existe incertidumbre sobre la estabilidad de la vivienda, lo recomendable es no ingresar al inmueble ni intentar repararlo por cuenta propia.

En estos casos, se debe solicitar una valoración de profesionales capacitados que puedan determinar el alcance de las afectaciones y establecer si el lugar es seguro para ser ocupado nuevamente.