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La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / El turismo evoluciona; hotelería tipo spa, wallness y sauna entre las nuevas tendencias

El turismo evoluciona; hotelería tipo spa, wallness y sauna entre las nuevas tendencias

El bienestar se consolida como el pilar central de la industria hotelera moderna, especialmente en un turismo que prioriza el cuidado integral de las personas.

Una pareja relajándose con batas blancas al lado de una piscina climatizada de spa en un hotel de lujo.
El turismo de bienestar evoluciona con experiencias de spa, sauna y zonas de relajación como eje principal.
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Durante décadas, el turismo wellness estuvo asociado a experiencias puntuales, un masaje reparador, un tratamiento facial o una tarde en el spa del hotel.

Sin embargo, el sector del turismo atraviesa una transformación profunda. El bienestar dejó de ser un servicio complementario para convertirse en el eje de toda la experiencia del viajero.

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Este cambio responde directamente a la evolución de las necesidades de los consumidores. Tras años marcados por el ritmo acelerado de vida, el estrés y el agotamiento, los viajeros ya no buscan únicamente una habitación bien ubicada, sino espacios que favorezcan la recuperación física y mental.

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Hoy, las vacaciones se conciben como una oportunidad para desconectarse, reducir el estrés y recargar energías de forma natural. Por ello, instalaciones que antes eran exclusivas de centros especializados —como saunas, piscinas de inmersión en agua fría (cold plunge), circuitos de hidroterapia, aguas termales y salas de vapor— se integran cada vez más en la oferta habitual de los hoteles.

El objetivo es que los huéspedes puedan cuidar su bienestar de manera integral durante toda su estancia, sin necesidad de contratar servicios adicionales.

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Familia disfrutando en el balcón de un hotel resort frente a la piscina
Planificar unas vacaciones en familia que permitan disfrutar a los niños y descansar a los adultos es posible
Foto: imagen realizada con Google Flow

¿Cómo está evolucionando el turismo?

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La relevancia de esta tendencia también se refleja en las cifras. De acuerdo con el Annual Report de Fora Travel, las búsquedas de términos como wellness, spa y sauna aumentaron un 134 % en su plataforma de reservas durante el último año.

Más que una moda pasajera, este crecimiento evidencia un cambio estructural en la manera de viajar. Cada vez más personas eligen sus destinos pensando en regresar a casa sintiéndose mejor de lo que llegaron, incorporando el bienestar como parte esencial de sus experiencias de descanso.

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Diversas regiones del mundo ya lideran esta transformación. Destinos de naturaleza y relajación, como Costa Rica y los lagos italianos, viene fortaleciendo su oferta con zonas termales y espacios especialmente diseñados para la recuperación física y mental.

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Al mismo tiempo, grandes ciudades como Londres, Nueva York y Florida han adaptado su infraestructura hotelera para incluir piscinas interiores y exteriores, áreas exclusivas para adultos y ambientes donde el silencio, la tranquilidad y la relajación hacen parte de la experiencia diaria.

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La industria hotelera entendió que el valor diferencial ya no consiste en ofrecer un tratamiento de una hora, sino en crear un entorno donde el bienestar acompañe al huésped durante toda su estancia.

En este nuevo escenario, la salud física y mental se consolida como uno de los principales factores de decisión al momento de viajar, demostrando que las vacaciones más valoradas son aquellas que permiten recuperar el equilibrio entre cuerpo y mente.

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