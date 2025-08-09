Adiós definitivo a reconocido parque acuático; lo cerrarán para siempre en noviembre

Una noticia causó un verdadero remolino de emociones entre residentes y visitantes ha sido confirmada por Six Flags Entertainment Corporation: el popular parque acuático Hurricane Harbor, integrado en el complejo Six Flags America, bajará sus compuertas para siempre el domingo 2 de noviembre de 2025.

Aunque el anuncio oficial se hizo el 1 de mayo de 2025, la clausura definitiva está prevista para el final de la temporada de este año, dejando solo los últimos meses para disfrutar de sus atracciones.

Esta drástica decisión, según explicó Richard A. Zimmerman, presidente y director ejecutivo de Six Flags, se enmarca en una "revisión exhaustiva" del portafolio de parques de la compañía.

La empresa concluyó que Six Flags America y, por extensión, Hurricane Harbor, "no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía".

La verdadera razón detrás de este adiós radica en el potencial inmobiliario del vasto terreno. La empresa cree que "comercializar la propiedad para su remodelación generará el mayor valor y retorno de la inversión".

Este predio, que abarca aproximadamente 200 hectáreas, equivalentes a más de 500 acres o 2 millones de metros cuadrados, será puesto en el mercado inmobiliario, con la reconocida firma CBRE a cargo del proceso.

El presidente del Concejo del Condado Prince George's, Edward Burroughs, ve esto como una "verdadera oportunidad" para atraer nuevos proyectos que impulsen la economía local.

El cierre no solo golpea la nostalgia de los visitantes, sino que también tiene repercusiones significativas para la fuerza laboral del parque. Six Flags prtometió "apoyar a todos los empleados afectados" durante este proceso de transición.

Se estima que alrededor de 70 trabajadores de planta recibirán indemnizaciones y otros beneficios, y en total, más de 700 empleados, incluyendo contratistas de temporada, serán asistidos.

Wala Blegay, miembro del Consejo del Condado Prince George's, manifestó su "gran decepción" y la preocupación de los residentes por el impacto económico y la posible dirección del desarrollo futuro de la propiedad.

Six Flags America, que dio sus primeros pasos en 1974 como "The Largo Wildlife Preserve" y se transformó en parque temático en 1999, se consolidó durante más de dos décadas como un "punto de referencia para el entretenimiento familiar en la región".

Con casi cuatro décadas de historia, fue una importante alternativa de diversión para los residentes del área metropolitana de Washington D.C. y turistas.

Aunque Hurricane Harbor se despide, el destino de las atracciones emblemáticas del complejo, incluidas las montañas rusas como 'Superman: Ride of Steel' y 'Joker’s Jinx', aún no tiene una decisión definitiva.

La empresa evalúa diversas alternativas, como la reubicación de los juegos en otras sedes de la cadena o su posible venta a operadores externos.

Esta decisión en Maryland se suma a otros movimientos estratégicos de la compañía, especialmente tras su fusión con Cedar Fair en 2024, que implicó la revisión de operaciones menos rentables, como el cierre progresivo de Six Flags California’s Great America.

Actualmente, Six Flags Entertainment Corporation administra un total de 27 parques de atracciones, 15 parques acuáticos y 9 complejos turísticos distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México.

