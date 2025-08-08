Adiós definitivo a reconocido parque de diversiones; este 2025 cierra para siempre

El reconocido parque de diversiones Six Flags America, ubicado en Upper Marlboro, Maryland, anunció su cierre permanente con efecto inmediato, generando una profunda conmoción entre los residentes locales y los aficionados a la adrenalina.

La noticia, que se difundió a través de un breve comunicado en sus canales digitales, tomó a muchos por sorpresa.

Aunque el anuncio oficial se hizo el 1 de mayo de 2025, la clausura definitiva está programada para el domingo 2 de noviembre de 2025, al finalizar la temporada. El parque estará operativo durante el mes de noviembre.

La decisión, según explicó Six Flags Entertainment Corporation, responde a una "revisión exhaustiva" de su cartera de parques. La compañía ha determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor "no encajan estratégicamente con el plan de crecimiento a largo plazo de la compañía".

En cambio, tras analizar diversas opciones, la empresa cree que comercializar la propiedad para su remodelación "generará el mayor valor y retorno de la inversión".

El terreno, que abarca aproximadamente 200 hectáreas (equivalentes a más de 500 acres o 2 millones de metros cuadrados), será ofrecido en el mercado inmobiliario, con la firma CBRE a cargo del proceso de comercialización.

Uno de los impactos más notables para los asiduos al parque es la abrupta cancelación del popular evento anual de Halloween, el "Fright Fest".

Este festival de terror, famoso por sus casas embrujadas y espectáculos temáticos, era una tradición anual para miles de familias y jóvenes.

Esta será la primera vez en más de 25 años que no se lleve a cabo esta popular celebración. La cancelación obedece a una decisión estratégica de enfocarse en actividades familiares durante los últimos meses de operación.

La empresa ha prometido un proceso de reembolso para los poseedores de entradas y pases de temporada, aunque la falta de claridad en los detalles iniciales generó preocupación.

Como compensación, los titulares de pases de temporada fueron notificados y se les ofreció acceso al Fright Fest en Six Flags Great Adventure, ubicado en Nueva Jersey.

Sin embargo, Six Flags sí confirmó que se mantendrá el "Kids Boo Fest", un evento diurno con temática para toda la familia, que se celebrará los fines de semana entre el 13 de septiembre y el 2 de noviembre.

Además, los pases anuales serán válidos para ingresar gratuitamente a otros parques de la cadena durante el resto del año.

La medida también tendrá repercusiones significativas para los empleados del parque. Six Flags se ha comprometido a "apoyar a todos los empleados afectados" durante el proceso de cierre.

¿Qué pasará con los empleados del parque Six Flags tras su cierre?

Se estima que aproximadamente 70 trabajadores de planta recibirán indemnizaciones y otros beneficios, y en total, más de 700 empleados, incluyendo contratistas de temporada, recibirán apoyo en este proceso de transición.

Six Flags America, que comenzó sus operaciones en 1974 bajo el nombre de The Largo Wildlife Preserve y se transformó en parque temático en 1999, se consolidó como un "punto de referencia para el entretenimiento familiar en la región" durante más de dos décadas.

Con casi cuatro décadas de historia, fue una importante alternativa de diversión para los residentes del área metropolitana de Washington D.C. y turistas, en comparación con opciones más grandes como Disney o Universal.

Sus montañas rusas icónicas, como 'Superman: Ride of Steel', 'Joker’s Jinx', 'Wild One' y 'Batwing', marcaron la infancia y adolescencia de varias generaciones. En 2019, el parque recibió aproximadamente 1.3 millones de visitantes, situándose como uno de los parques con menor concurrencia dentro de la cadena.

El destino de las montañas rusas y otras atracciones emblemáticas del parque aún no tiene una decisión definitiva. La empresa está considerando diversas alternativas, como la reubicación de los juegos en otras sedes de la cadena o su posible venta a operadores externos.

Esta decisión de cerrar Six Flags America se enmarca en una serie de movimientos estratégicos de la compañía, especialmente tras su fusión con Cedar Fair en 2024, que ha implicado la revisión de operaciones menos rentables.

Un ejemplo similar es el cierre progresivo de Six Flags California’s Great America. Actualmente, Six Flags Entertainment Corporation administra un total de 27 parques de atracciones, 15 parques acuáticos y 9 complejos turísticos distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México.

