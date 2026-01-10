Aparece video de Yeison Jiménez en avioneta; sonriendo y bebiendo con ocupantes

En medio del impacto que causó la muerte de Yeison Jiménez, comenzó a circular en redes sociales un video grabado dentro de una avioneta que muchos han señalado como el registro de sus últimos minutos con vida.

Las imágenes muestran al cantante relajado, sonriente y compartiendo con su equipo de trabajo, en un ambiente distendido que contrasta con lo que ocurriría poco después. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que ese video corresponda exactamente al vuelo que terminó en el accidente.

El material se difundió rápidamente y generó miles de reacciones. En el clip se ve a Yeison Jiménez bromeando, bebiendo y mostrando el mismo carisma que lo caracterizaba fuera del escenario. El ambiente es tranquilo y refleja la cercanía que tenía con las personas que lo acompañaban en sus desplazamientos, algo habitual en sus viajes privados, ya que el artista utilizaba este tipo de aeronaves con frecuencia debido a su agenda.

A pesar de que muchos usuarios aseguran que se trata del último video antes del accidente, varias versiones indican que podría corresponder a uno de los tantos vuelos que el cantante realizó en semanas recientes. Yeison Jiménez solía grabar momentos cotidianos con su equipo, por lo que el registro no necesariamente pertenece al trayecto que terminó en tragedia. Esa falta de certeza ha mantenido abierta la duda y ha llevado a que el video sea analizado desde distintos ángulos en redes sociales y medios digitales.

Así fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez /Foto: redes sociales

Murió Yeison Jiménez tras accidente aéreo en Boyacá

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 se confirmó la muerte de Yeison Jiménez, luego del accidente de una avioneta privada que intentaba despegar desde el aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá. La aeronave tenía como destino Medellín, pero no logró alcanzar la altura necesaria y terminó estrellándose en un potrero cercano al final de la pista, en el tramo entre Paipa y Duitama.

De acuerdo con información oficial, en el avión viajaban seis personas, entre ellas el piloto y miembros del equipo del cantante. Tras el impacto, se presentó una situación crítica que fue advertida por habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades al observar humo en la zona. Organismos de emergencia y personal especializado llegaron al lugar para atender la situación.

La Aeronáutica Civil confirmó el siniestro y activó los protocolos correspondientes para la investigación del caso, con el fin de establecer qué ocurrió durante los primeros minutos del vuelo. Yeison Jiménez se dirigía a cumplir compromisos artísticos luego de presentarse la noche anterior en Boyacá y con una presentación programada en Marinilla, Antioquia.