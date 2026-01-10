Así habría sido el accidente de Yeison Jiménez: “un giro repentino”

Empieza a conocerse nueva información sobre el accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a otras cinco personas que viajaban en la aeronave privada.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el avión había despegado del aeropuerto de Paipa con destino a Marinilla, Antioquia. Sin embargo, el vuelo duró apenas unos minutos. Testimonios preliminares indican que la aeronave no habría logrado ganar suficiente altura tras iniciar la maniobra de despegue.



Según lo que se ha conocido, el avión realizó un giro repentino poco después de elevarse, una maniobra que habría terminado en la pérdida total de control. La aeronave terminó impactando contra el suelo en una zona rural cercana al aeropuerto, lo que generó una emergencia inmediata.



¿Cómo ocurrió el accidente en el que falleció Yeison Jiménez?

Fuentes cercanas al caso señalaron que todo ocurrió en un lapso muy corto. Desde el momento del despegue hasta el impacto habrían pasado cerca de cinco minutos, lo que refuerza la hipótesis de que el vuelo presentó inconvenientes desde su fase inicial.

Aunque la investigación apenas está en curso, las versiones coinciden en que la aeronave nunca alcanzó la altitud esperada. Una posible falla mecánica estaría entre las causas que se analizan, ya que el avión habría presentado dificultades para mantener estabilidad en el aire.

Autoridades aeronáuticas indicaron que el lugar del impacto fue asegurado para permitir las labores técnicas correspondientes. Los investigadores revisan el estado de la aeronave, las condiciones del vuelo y los reportes previos al despegue, con el fin de reconstruir lo ocurrido segundo a segundo.

