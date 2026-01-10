Identidades de ocupantes que perdieron la vida junto a Yeison Jiménez; iba su mánager

La noticia sacudió al país. Yeison Jiménez, uno de los nombres más reconocidos de la música popular colombiana, murió tras un accidente aéreo ocurrido en zona rural de Paipa, Boyacá. La confirmación llegó por parte de la Aeronáutica Civil, que informó que el cantante hacía parte de las seis personas que iban a bordo de la avioneta siniestrada.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo del entretenimiento, donde Yeison Jiménez era considerado una figura clave del género popular. Su carrera, marcada por éxitos y una conexión fuerte con el público, quedó abruptamente interrumpida por este suceso que hoy enluta a miles de seguidores.



Quiénes eran las seis personas que iban en la aeronave

Las autoridades entregaron el listado oficial de las víctimas que perdieron la vida en el accidente. En la aeronave viajaban el piloto y cinco pasajeros, entre ellos el artista y personas de su círculo cercano de trabajo. Las identidades confirmadas son:



Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave

Yeison Jiménez, cantante de música popular

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio (mánager)

Weisman Mora

Según la información oficial, todos los ocupantes fallecieron en el lugar de los hechos. Por ahora, no se han entregado detalles técnicos sobre las causas del accidente, mientras avanzan los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El pronunciamiento de la Aeronáutica Civil

A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil expresó su pesar por lo sucedido y confirmó la identidad de las víctimas. La entidad manifestó su solidaridad con las familias, allegados y seguidores del artista, así como con los seres queridos de las demás personas que viajaban en la avioneta.

El organismo también indicó que se activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias y que se adelantan las revisiones necesarias para determinar qué ocurrió antes del siniestro.

Puedes leer: Inquietante última publicación de Yeison Jiménez antes de morir, ¿presagio o despedida?

Publicidad

Sale a la luz causa de fallecimiento de Yeison Jiménez en Boyacá Foto: Redes sociales

Impacto en la música popular colombiana

La muerte de Yeison Jiménez deja un vacío importante en la música popular. Con una trayectoria consolidada y una base de seguidores fieles, el cantante era una de las figuras más influyentes del género en los últimos años. Sus canciones sonaban con fuerza en emisoras, plataformas digitales y escenarios del país.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones, Colombia permanece atenta a nueva información oficial sobre el accidente aéreo en Paipa, un hecho que marcó un antes y un después para la música popular y para quienes seguían de cerca la carrera del artista.