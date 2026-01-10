Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida

Colombia se encuentra en un estado de conmoción profunda tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, el máximo exponente de la música popular contemporánea. El artista, oriundo de Manzanares, Caldas, perdió la vida a los 34 años de edad en la tarde del 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo.

El siniestro ocurrió mientras el intérprete de éxitos como "Aventurero" y "Bendecida" se desplazaba hacia la ciudad de Medellín. Tras cumplir con una presentación en Málaga, Santander, la noche del 9 de enero, la cual describió como "mágica" en sus redes sociales, Jiménez abordó una avioneta de matrícula N325FA junto a otros cinco tripulantes.

De acuerdo con los reportes de la Aeronáutica Civil, la aeronave sufrió una falla aún desconocida que provocó que se precipitara e incendiara al caer en la vereda Romita, una zona ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Los organismos de socorro y la Policía Nacional confirmaron que en el lugar del siniestro se encontraban el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el cantante.



¿Quién era la esposa de Yeison Jiménez?

A pesar de su fama a corta edad, Yeison Jiménez siempre enfatizó que su prioridad era su entorno familiar. El artista estaba casado con Sonia Restrepo, su compañera sentimental de muchos años y madre de sus hijos. Juntos conformaron un hogar compuesto por tres hijos:

• Camila: La mayor, de aproximadamente 15 años. Aunque no era su hija biológica, Yeison la crió y amó como propia desde que era muy pequeña.

• Thaliana: Su segunda hija, quien actualmente tendría unos 7 años.

• Santiago: El hijo menor del artista, nacido a mediados de 2024, quien apenas empezaba a conocer a su padre.

Un dato que ha causado escalofríos entre sus seguidores es que, meses antes de su muerte, el propio Yeison Jiménez reveló haber tenido un sueño premonitorio en el que sufría, precisamente, un accidente aéreo. Pese a esto, decidió seguir adelante con su carrera, para hacer lo que más le gustaba.

Recordemos que la historia personal de Jiménez fue una de superación, dado que este fue hijo de Jaime Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, el cantante enfrentó una infancia difícil debido a la separación de sus padres y a los problemas de alcoholismo que tuvo su progenitor en el pasado.

