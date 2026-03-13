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La Kalle  / Entretenimiento  / Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

La Academia anunció los nominados de la nueva edición de los premios más importantes del cine, donde varias producciones lideran la carrera por la estatuilla y competirán en más de 20 categorías.

Lista completa de los nominados al Óscar 2026
Premios Óscar 2026
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

La carrera por los Premios Óscar 2026 ya está en marcha. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados de la 98.ª edición, que reconoce a las mejores producciones cinematográficas estrenadas durante 2025.

La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

Puedes leer: Premios Oscar 2025: lo mejor de la Alfombra Roja entre brillo, blanco y moda "Wicked"

Entre las películas que dominan las nominaciones se encuentran producciones como Sinners (Pecadores), One Battle After Another, Frankenstein y Marty Supreme, que han destacado durante la temporada de premios.

Lista completa de nominados a los Óscar 2026

A continuación, la lista completa de nominados en las principales categorías:

Mejor película

  • The Secret Agent (El agente secreto)
  • Marty Supreme
  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Bugonia
  • Train Dreams (Sueños de trenes)
  • Sinners (Pecadores)
  • Hamnet
  • Sentimental Value (Valor sentimental) 

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners (Pecadores)
  • Wagner Moura – The Secret Agent (El agente secreto) 

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (Si tuviera piernas te patearía)
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor película internacional

  • The Secret Agent (El agente secreto) – Brasil
  • It Was Just an Accident (Solo fue un accidente) – Francia
  • Sentimental Value (Valor sentimental) – Noruega
  • Sirât – España
  • The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab) – Túnez

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners (Pecadores)
  • Sean Penn – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Valor sentimental) 

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Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan – Weapons (Armas)
  • Elle Fanning – Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Teyana Taylor – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Wunmi Mosaku – Sinners (Pecadores) 

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao – Hamnet

Mejor película animada

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2 

Mejor corto animado

  • Butterfly (Mariposa)
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls (La niña que lloraba perlas)
  • Retirement Plan (Plan de retiro)
  • The Three Sisters (Las tres hermanas)

Mejor corto live-action

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy (Una amiga de Dorothy)
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers (Los cantantes)
  • Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva)

Mejor documental

  • The Alabama Solution (La solución de Alabama)
  • Come See Me in the Good Light (Ven a verme en la buena luz)
  • Cutting Through Rocks (Cortando entre rocas)
  • Mr. Nobody Against Putin (Señor Nadie contra Putin)
  • The Perfect Neighbor (El vecino perfecto)

Mejor corto documental

  • All the Empty Rooms (Todas las habitaciones vacías)
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (Armado solo con una cámara)
  • Children No More (Niños nunca más)
  • The Devil Is Busy (El diablo está ocupado)
  • Perfectly a Strangeness (Perfectamente una rareza) 

En esta edición, el colombiano Juan Arredondo figura entre los nominados a Mejor Cortometraje Documental por su proyecto Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud.

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Mejor cinematografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Sinners (Pecadores)
  • Train Dreams (Sueños de trenes)

Mejor guión original

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident (Solo fue un accidente)
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Sinners (Pecadores) 

Mejor guión adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Train Dreams (Sueños de trenes) 

Mejor canción original

  • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “I Lied to You” – Sinners
  • “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
  • “Train Dreams” – Train Dreams

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)
  • F1
  • Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Renacer)
  • The Lost Bus (El bus perdido)
  • Sinners (Pecadores)

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners (Pecadores)
  • The Smashing Machine (La máquina demoledora)
  • The Ugly Stepsister (La hermanastra fea) 

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Sinners (Pecadores) 

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Puedes leer: ¿Shakira a los premios Óscar? El motivo por el que la colombiana podría ser nominada

Mejor diseño de vestuario

  • Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners (Pecadores) 

Mejor edición

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Sentimental Value (Valor sentimental)
  • Sinners (Pecadores) 

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Sinners (Pecadores) 

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • Sinners (Pecadores)
  • Sirât

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another (Una batalla tras otra)
  • The Secret Agent (El agente secreto)
  • Sinners (Pecadores)

En total, los premios Óscar reconocerán 24 categorías, incluyendo actuación, dirección, guión y apartados técnicos. Este año también destaca la incorporación de la categoría Mejor dirección de casting, que se entrega por primera vez en la historia de los galardones.

La gala reunirá a las principales figuras de la industria cinematográfica y definirá qué producciones dominarán la temporada de premios.

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