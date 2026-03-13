Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

La carrera por los Premios Óscar 2026 ya está en marcha. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados de la 98.ª edición, que reconoce a las mejores producciones cinematográficas estrenadas durante 2025.
La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.
Puedes leer: Premios Oscar 2025: lo mejor de la Alfombra Roja entre brillo, blanco y moda "Wicked"
Entre las películas que dominan las nominaciones se encuentran producciones como Sinners (Pecadores), One Battle After Another, Frankenstein y Marty Supreme, que han destacado durante la temporada de premios.
Lista completa de nominados a los Óscar 2026
A continuación, la lista completa de nominados en las principales categorías:
Mejor película
- The Secret Agent (El agente secreto)
- Marty Supreme
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Bugonia
- Train Dreams (Sueños de trenes)
- Sinners (Pecadores)
- Hamnet
- Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners (Pecadores)
- Wagner Moura – The Secret Agent (El agente secreto)
Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (Si tuviera piernas te patearía)
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value (Valor sentimental)
- Emma Stone – Bugonia
Mejor película internacional
- The Secret Agent (El agente secreto) – Brasil
- It Was Just an Accident (Solo fue un accidente) – Francia
- Sentimental Value (Valor sentimental) – Noruega
- Sirât – España
- The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab) – Túnez
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners (Pecadores)
- Sean Penn – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
- Amy Madigan – Weapons (Armas)
- Elle Fanning – Sentimental Value (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Valor sentimental)
- Teyana Taylor – One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Wunmi Mosaku – Sinners (Pecadores)
Mejor director
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor corto animado
- Butterfly (Mariposa)
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls (La niña que lloraba perlas)
- Retirement Plan (Plan de retiro)
- The Three Sisters (Las tres hermanas)
Mejor corto live-action
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy (Una amiga de Dorothy)
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers (Los cantantes)
- Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva)
Mejor documental
- The Alabama Solution (La solución de Alabama)
- Come See Me in the Good Light (Ven a verme en la buena luz)
- Cutting Through Rocks (Cortando entre rocas)
- Mr. Nobody Against Putin (Señor Nadie contra Putin)
- The Perfect Neighbor (El vecino perfecto)
Mejor corto documental
- All the Empty Rooms (Todas las habitaciones vacías)
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (Armado solo con una cámara)
- Children No More (Niños nunca más)
- The Devil Is Busy (El diablo está ocupado)
- Perfectly a Strangeness (Perfectamente una rareza)
En esta edición, el colombiano Juan Arredondo figura entre los nominados a Mejor Cortometraje Documental por su proyecto Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud.
Mejor cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Sinners (Pecadores)
- Train Dreams (Sueños de trenes)
Mejor guión original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident (Solo fue un accidente)
- Marty Supreme
- Sentimental Value (Valor sentimental)
- Sinners (Pecadores)
Mejor guión adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Train Dreams (Sueños de trenes)
Mejor canción original
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” – Sinners
- “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
- “Train Dreams” – Train Dreams
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)
- F1
- Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Renacer)
- The Lost Bus (El bus perdido)
- Sinners (Pecadores)
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners (Pecadores)
- The Smashing Machine (La máquina demoledora)
- The Ugly Stepsister (La hermanastra fea)
Mejor banda sonora original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Sinners (Pecadores)
Publicidad
Puedes leer: ¿Shakira a los premios Óscar? El motivo por el que la colombiana podría ser nominada
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners (Pecadores)
Mejor edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Sentimental Value (Valor sentimental)
- Sinners (Pecadores)
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Sinners (Pecadores)
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- Sinners (Pecadores)
- Sirât
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Una batalla tras otra)
- The Secret Agent (El agente secreto)
- Sinners (Pecadores)
En total, los premios Óscar reconocerán 24 categorías, incluyendo actuación, dirección, guión y apartados técnicos. Este año también destaca la incorporación de la categoría Mejor dirección de casting, que se entrega por primera vez en la historia de los galardones.
La gala reunirá a las principales figuras de la industria cinematográfica y definirá qué producciones dominarán la temporada de premios.