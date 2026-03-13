Ya se conocen los nominados a los Óscar 2026: hay un colombiano en la lista

La carrera por los Premios Óscar 2026 ya está en marcha. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados de la 98.ª edición, que reconoce a las mejores producciones cinematográficas estrenadas durante 2025.

La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

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Entre las películas que dominan las nominaciones se encuentran producciones como Sinners (Pecadores), One Battle After Another, Frankenstein y Marty Supreme, que han destacado durante la temporada de premios.



Lista completa de nominados a los Óscar 2026

A continuación, la lista completa de nominados en las principales categorías:



Mejor película

The Secret Agent (El agente secreto)

Marty Supreme

F1

Frankenstein

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

Bugonia

Train Dreams (Sueños de trenes)

Sinners (Pecadores)

Hamnet

Sentimental Value (Valor sentimental)

Mejor actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners (Pecadores)

(Pecadores) Wagner Moura – The Secret Agent (El agente secreto)

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (Si tuviera piernas te patearía)

(Si tuviera piernas te patearía) Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Emma Stone – Bugonia

Mejor película internacional

The Secret Agent (El agente secreto) – Brasil

(El agente secreto) – Brasil It Was Just an Accident (Solo fue un accidente) – Francia

(Solo fue un accidente) – Francia Sentimental Value (Valor sentimental) – Noruega

(Valor sentimental) – Noruega Sirât – España

– España The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab) – Túnez

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners (Pecadores)

(Pecadores) Sean Penn – One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan – Weapons (Armas)

(Armas) Elle Fanning – Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Teyana Taylor – One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Wunmi Mosaku – Sinners (Pecadores)



Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor película animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor corto animado

Butterfly (Mariposa)

(Mariposa) Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls (La niña que lloraba perlas)

(La niña que lloraba perlas) Retirement Plan (Plan de retiro)

(Plan de retiro) The Three Sisters (Las tres hermanas)

Mejor corto live-action

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy (Una amiga de Dorothy)

(Una amiga de Dorothy) Jane Austen’s Period Drama

The Singers (Los cantantes)

(Los cantantes) Two People Exchanging Saliva (Dos personas intercambiando saliva)

Mejor documental

The Alabama Solution (La solución de Alabama)

(La solución de Alabama) Come See Me in the Good Light (Ven a verme en la buena luz)

(Ven a verme en la buena luz) Cutting Through Rocks (Cortando entre rocas)

(Cortando entre rocas) Mr. Nobody Against Putin (Señor Nadie contra Putin)

(Señor Nadie contra Putin) The Perfect Neighbor (El vecino perfecto)

Mejor corto documental

All the Empty Rooms (Todas las habitaciones vacías)

(Todas las habitaciones vacías) Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (Armado solo con una cámara)

(Armado solo con una cámara) Children No More (Niños nunca más)

(Niños nunca más) The Devil Is Busy (El diablo está ocupado)

(El diablo está ocupado) Perfectly a Strangeness (Perfectamente una rareza)

En esta edición, el colombiano Juan Arredondo figura entre los nominados a Mejor Cortometraje Documental por su proyecto Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud.

Mejor cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Sinners (Pecadores)

(Pecadores) Train Dreams (Sueños de trenes)

Mejor guión original

Blue Moon

It Was Just an Accident (Solo fue un accidente)

(Solo fue un accidente) Marty Supreme

Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Sinners (Pecadores)

Mejor guión adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Train Dreams (Sueños de trenes)



Mejor canción original

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied to You” – Sinners

“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

“Train Dreams” – Train Dreams

Mejores efectos visuales

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)

(Avatar: Fuego y ceniza) F1

Jurassic World Rebirth (Jurassic World: Renacer)

(Jurassic World: Renacer) The Lost Bus (El bus perdido)

(El bus perdido) Sinners (Pecadores)

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Sinners (Pecadores)

(Pecadores) The Smashing Machine (La máquina demoledora)

(La máquina demoledora) The Ugly Stepsister (La hermanastra fea)

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Sinners (Pecadores)

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Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y ceniza)

(Avatar: Fuego y ceniza) Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners (Pecadores)

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Sentimental Value (Valor sentimental)

(Valor sentimental) Sinners (Pecadores)

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Sinners (Pecadores)

Mejor sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) Sinners (Pecadores)

(Pecadores) Sirât



Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

(Una batalla tras otra) The Secret Agent (El agente secreto)

(El agente secreto) Sinners (Pecadores)

En total, los premios Óscar reconocerán 24 categorías, incluyendo actuación, dirección, guión y apartados técnicos. Este año también destaca la incorporación de la categoría Mejor dirección de casting, que se entrega por primera vez en la historia de los galardones.

La gala reunirá a las principales figuras de la industria cinematográfica y definirá qué producciones dominarán la temporada de premios.