Maluma sorprende al mostrar por primera vez el rostro de su hija París, de 2 años

Maluma volvió a convertirse en tendencia este 4 de junio luego de compartir una publicación que pocos esperaban. El cantante antioqueño sorprendió a millones de seguidores al mostrar por primera vez de manera clara el rostro de su hija París, una decisión que rápidamente generó comentarios y reacciones en redes sociales.

El artista paisa, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, compartió una serie de fotografías familiares que captaron la atención de sus fanáticos en cuestión de minutos.

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Aunque acostumbra a mostrar algunos momentos de su vida personal, hasta ahora había mantenido una reserva especial alrededor de la imagen de su hija mayor.

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La publicación llegó en un momento en el que Maluma atraviesa una etapa de gran exposición mediática. Además del reciente lanzamiento de su nuevo álbum, el cantante también dio de qué hablar por su participación en los American Music Awards 2026, donde representó la música latina ante una audiencia internacional con una presentación completamente en español.

Sin embargo, esta vez no fue una canción ni un escenario lo que acaparó las conversaciones. La protagonista terminó siendo París, la pequeña que cumplió dos años el pasado mes de marzo.

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La foto de París que nadie esperaba

La imagen que más llamó la atención fue la primera del carrusel publicado por Maluma en Instagram. Allí aparece compartiendo un momento familiar junto a su hija, quien por primera vez se deja ver de frente ante el público.

Desde el nacimiento de París, ocurrido el 9 de marzo de 2024, el cantante había optado por proteger la privacidad de la menor. Aunque en algunas ocasiones compartió fotografías familiares, normalmente evitaba mostrar con claridad su rostro.

Maluma sorprende al mostrar por primera vez el rostro de su hija París

Por eso, la nueva publicación generó tanta sorpresa entre sus seguidores. Muchos usuarios destacaron que se trata de una de las imágenes más personales que el intérprete de éxitos internacionales ha compartido desde que se convirtió en padre.

La fotografía también tiene un detalle que enterneció a sus fanáticos. En la escena aparece París jugando con el cabello de su padre y peinándolo. El cantante luce una pequeña moña que, aparentemente, fue hecha por la propia niña durante ese momento familiar.

La naturalidad de la imagen fue uno de los aspectos más comentados. Lejos de una sesión preparada o una producción elaborada, la fotografía muestra una escena cotidiana entre padre e hija.

Maluma dará concierto gratis en Medellín /Foto: Maluma - Instagram

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Las reacciones no tardaron en aparecer

Tan pronto como las imágenes comenzaron a circular, miles de comentarios inundaron las redes sociales. Los seguidores del artista expresaron sorpresa al conocer finalmente el rostro de la pequeña París, una de las integrantes más reservadas de la familia.

Además de destacar la ternura de las fotografías, muchos usuarios comentaron el parecido físico de la niña con su madre, Susana Gómez.

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En las imágenes compartidas por Maluma también aparece la arquitecta antioqueña, quien actualmente atraviesa una nueva etapa de maternidad. La pareja confirmó meses atrás que está esperando su segundo hijo, noticia que también generó una enorme reacción entre los admiradores del cantante.

Precisamente, varios comentarios señalaron que París parece haber heredado rasgos físicos de Susana, especialmente el tono claro de su cabello.

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Un momento familiar que conquistó a los seguidores

Durante los últimos años, Maluma ha mostrado una faceta diferente a la que muchos conocían al inicio de su carrera. Aunque continúa siendo una de las figuras más importantes de la música latina, sus publicaciones relacionadas con la familia suelen despertar tanto interés como sus lanzamientos musicales.

La llegada de París marcó una nueva etapa para el cantante y desde entonces ha compartido algunos momentos especiales de la crianza, aunque siempre manteniendo ciertos límites respecto a la exposición pública de la menor.

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Por esa razón, la reciente publicación tuvo un impacto especial entre sus seguidores. No solo permitió conocer un poco más de la dinámica familiar del artista, sino que también mostró una escena espontánea y cercana que rápidamente se convirtió en tema de conversación.