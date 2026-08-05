Jessi Uribe sorprende a artista colombiano con emotivo regalo

Juan Pablo Márquez confirmó recientemente el lanzamiento del remix de "No me anden contando", una canción que marcó un antes y un después en su carrera artística. La nueva versión contará con la participación del cantante colombiano Jessi Uribe y de la agrupación mexicana Voz de Mando, intérpretes originales del tema.

El anuncio lo hizo Márquez a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió la emoción que sintió al recibir la confirmación del proyecto. El artista aseguró que este era uno de sus mayores sueños profesionales y destacó que la noticia llegó pocos días antes de su cumpleaños.

Puedes leer: 'Cariñito de mi vida' La canción de Diomedes Díaz que lanzó al éxito a Rafael Orozco



La respuesta definitiva llegó mediante una nota de voz de Jessi Uribe, quien no solo aceptó la invitación, sino que propuso sumar a Voz de Mando a la colaboración. "Me acaba de mandar una nota de voz donde me dice que sí, que le diga a otro artista con el que ya habíamos hablado, a Voz de Mando, para que la canción nos quedara a los tres", relató Márquez.



El cantante no ocultó su emoción al hablar del proyecto. Mientras terminaba una rutina de ejercicio, confesó: "No creí, la verdad no creí que me fuera a emocionar de esa manera".

Además, aprovechó para destacar la admiración que siente por Jessi Uribe, a quien calificó como uno de los artistas más importantes de la música popular colombiana.

Este remix representa una nueva etapa en la relación artística que ambos construyeron desde que coincidieron en la televisión nacional. Con la participación de Voz de Mando, la producción buscará combinar la esencia de la versión original con el estilo de los dos intérpretes colombianos.

Publicidad

Al finalizar su mensaje, Márquez agradeció el respaldo de sus colegas y aseguró que este proyecto representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Publicidad

¿Cómo nació la amistad entre Juan Pablo Márquez y Jessi Uribe?

La relación entre Juan Pablo Márquez y Jessi Uribe comenzó en 2017, cuando ambos participaron en el programa "A Otro Nivel", de Caracol Televisión. Durante el concurso compartieron escenario y, desde entonces, construyeron una amistad que ha perdurado con los años.

Puedes leer: VIDEO: Inesperado cara a cara de Jessi Uribe y Paola Jara con Yina Calderón en México

Según contó Márquez, Jessi Uribe fue una persona clave durante esa etapa, pues lo ayudó a preparar sus presentaciones y a fortalecer sus interpretaciones.

"Él era el que me ayudaba a buscar cómo cambiar una canción, cómo cambiar la melodía para que me fuera mejor", mencionó Márquez.

Publicidad

La idea del remix surgió después de que Márquez contactara directamente a Jessi. Debido a los compromisos del cantante de música popular, inicialmente plantearon grabar una versión conjunta del tema.

Sin embargo, fue el propio Jessi quien propuso invitar a Voz de Mando, logrando así reunir a los intérpretes originales y a quien popularizó la canción en Colombia.

