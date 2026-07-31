Yeison Jiménez envío llamativo audio cuando componía Mala de profesión; productor lo revela

El productor musical Dani On The Beat visitó recientemente los estudios de El Klub de La Kalle para compartir detalles sobre el proceso de creación de "Mala de profesión", canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Yeison Jiménez.

Durante la entrevista, el productor recordó cómo nació la colaboración con el cantante y presentó un audio inédito grabado durante las sesiones de producción en su estudio.

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Según explicó, la relación profesional con Yeison Jiménez se consolidó después de varios proyectos que no llegaron a publicarse, como "MLP" y "Destino Final". Sin embargo, el trabajo definitivo comenzó cuando el artista le envió varias composiciones a través de WhatsApp.



"Me mandó siete canciones por WhatsApp y una de esas era Mala de profesión", relató Dani. La decisión de convertir ese tema en el siguiente sencillo fue del propio cantante, quien ya había medido la reacción del público durante sus conciertos.

"El 9 de enero me escribió: 'Negrito, necesito sacar esa canción urgente porque ese es el palo'. Él la había probado a capela en los conciertos y la gente ya se la estaba pidiendo", recordó el productor.

La nota de voz de Yeison Jiménez durante la producción de Mala de profesión

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Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue la reproducción de un audio grabado directamente en la consola del estudio durante el proceso creativo. Dani aclaró que no se trataba de una nota de voz enviada por el cantante, sino de una grabación realizada mientras ambos trabajaban en los arreglos musicales.

"Él estaba aquí, a mi lado, recostado sobre la consola, diciéndome: 'Aquí las trompetas, aquí no sé qué...'. Le pedí permiso para grabarlo y me respondió: 'Hágale, grabe la nota de voz'", contó.

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En dicho audio, se escucha a Yeison Jiménez dirigir los arreglos musicales de manera precisa. El cantante dio indicaciones sobre el solo de trompeta y la estructura rítmica: "Yo me imaginaba ya me entendiste el solo la trompeta... tiene unos cortes deje los mismos cortes chan chan"

El productor también recordó el esfuerzo que hizo el artista durante esa sesión de grabación. "Llegó después de tres conciertos, con la voz completamente desgastada. Por eso se escucha tan ronco, pero aun así me dijo: 'Prenda el micrófono, grabemos'".

¿Qué pasará con el material inédito de Yeison Jiménez?

Además de "Mala de profesión", Dani On The Beat aseguró que todavía existen varias canciones inéditas del artista. "Yo tengo seis canciones más y otros estudios también tienen más material", afirmó.

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Sobre el futuro de esas grabaciones, explicó que todas quedaron en manos de la familia y del equipo jurídico del cantante. "Después del tiempo de duelo, el equipo jurídico se contactó conmigo y les dije: 'No, esto es de ustedes. Tomen sus canciones con mucho respeto'".

Finalmente, el productor señaló que espera que sean la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez quienes decidan qué canciones verán la luz, con el propósito de preservar y honrar el legado musical del artista.

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