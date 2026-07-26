Así luce la tumba de Yeison Jiménez hoy 26 de julio, día en el que habría cumplido 35 años

El 26 de julio se convirtió en una fecha cargada de emociones para los seguidores de Yeison Jiménez. Este día, el reconocido intérprete de música popular habría celebrado su cumpleaños número 35, motivo por el que familiares, amigos y fanáticos lo han recordado con mensajes, homenajes y publicaciones en redes sociales.

En medio de esa jornada de recuerdos, una publicación realizada por uno de sus familiares llamó la atención de miles de personas. Las imágenes permitieron ver el lugar donde reposan las cenizas del artista, un espacio creado para mantener vivo su legado y rendir homenaje a quien marcó una época dentro de la música popular colombiana.

Yeison Jiménez fue recordado con un homenaje en el lugar donde reposan sus cenizas

Las fotografías y el video fueron compartidos por Alejandro Jiménez, hermano del cantante, quien mostró el memorial construido en honor al artista. En las imágenes se observa un espacio personalizado con varios elementos que identificaron a Yeison durante su carrera musical.

Entre los detalles que más llamaron la atención aparecen un busto con el rostro del cantante y varios objetos que se convirtieron en parte de su imagen pública, como un sombrero, unas gafas y una cadena. Además, la estructura cuenta con una lápida en la que figuran su nombre, las fechas de nacimiento y fallecimiento, junto a la frase "Con el corazón", recordada por sus seguidores como uno de los lemas que acompañó su carrera artística.

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El memorial también está rodeado por una estructura metálica decorada con figuras de caballos, un detalle que varios usuarios destacaron en redes sociales tras conocer las imágenes compartidas por la familia. La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de cariño, en los que los fanáticos recordaron algunas de las canciones que hicieron del artista uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia.

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La fecha del cumpleaños también coincidió con un nuevo homenaje musical. Días atrás, el equipo de trabajo del cantante anunció el lanzamiento de "Mala de profesión", una canción inédita que fue publicada para recordar al artista y mantener vigente su legado entre quienes han seguido su trayectoria desde sus inicios.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá cuando se dirigía a cumplir un compromiso artístico. Su partida generó una profunda conmoción en la industria musical y dio lugar a múltiples homenajes por parte de colegas, familiares y seguidores, quienes continúan recordándolo por su aporte al género popular.