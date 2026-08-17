Jean Carlos Barbosa revive una canción que Darío Gómez dejó grabada

La música popular colombiana suma un nuevo lanzamiento que conecta a una joven voz con uno de los nombres más recordados del género. Jean Carlos Barbosa presentó “Por Esa Mujer”, una canción que había sido grabada por el maestro Darío Gómez y que ahora llega con una versión interpretada al estilo del artista samario.

El estreno representa un nuevo capítulo en la carrera de Jean Carlos Barbosa, cantante y compositor nacido en Santa Marta que desde muy pequeño encontró en la música el camino para desarrollar su talento. Su recorrido comenzó cuando apenas tenía cinco años, cuando se convirtió en baterista de un grupo de carranga creado por su padre, Alirio Barbosa.

Con el paso de los años, aquella primera experiencia sobre los escenarios se transformó en una carrera que actualmente lo tiene enfocado en la música popular y en la creación de canciones propias.

Jean Carlos Barbosa le pone su sello a “Por Esa Mujer”

Publicidad

“Por Esa Mujer” es una producción que tiene como antecedente el trabajo realizado por Darío Gómez. Para este lanzamiento, Jean Carlos Barbosa decidió llevar la canción a su propio terreno y realizar una versión diferente, conservando el vínculo con una pieza relacionada con el reconocido intérprete colombiano.

El joven artista continúa así construyendo una propuesta que combina la interpretación con la composición. De hecho, buena parte de su repertorio está conformado por canciones escritas por él mismo, una característica que ha acompañado su trayectoria desde sus primeros años.

Publicidad

A los 13 años, Barbosa grabó su primer álbum de música carranga. La producción incluyó varias composiciones de su autoría y le permitió permanecer durante cuatro años dedicado a este género, acumulando experiencia en diferentes escenarios.

Posteriormente, cuando cumplió 18 años, tomó la decisión de explorar la música popular. En esta etapa presentó canciones como “Locura de Amor”, escrita por él, y “Cuando Yo Muera”, composición de un autor samario.

Ese cambio de rumbo le permitió ampliar su público y llevar su música a ciudades como Bogotá, Manizales, Pereira y Barranquilla, además de otros municipios colombianos.

Jean Carlos Barbosa y su recorrido junto a grandes artistas

La trayectoria de Jean Carlos Barbosa también ha estado marcada por encuentros con reconocidos nombres de la música colombiana. El cantante ha compartido escenario con artistas como Poncho Zuleta, Alex Manga, Miguel Morales, Uriel Henao y Darío Darío.

Entre sus proyectos también aparece una colaboración con Francisco Gómez, con quien grabó una canción escrita por el propio Barbosa. Esta producción permanece a la espera del videoclip oficial que acompañará su lanzamiento.

Publicidad

El trabajo del artista samario también tiene presencia en plataformas digitales. En su canal de YouTube cuenta con diez sencillos de música popular, seis de ellos correspondientes a composiciones originales.

Ese repertorio refleja una de las principales apuestas de Jean Carlos Barbosa: desarrollar una identidad propia a partir de historias que nacen de sus canciones y de su experiencia como compositor.

Publicidad

Una nueva etapa para una canción vinculada a Darío Gómez

El estreno de “Por Esa Mujer” también vuelve a poner sobre la mesa el legado musical de Darío Gómez, uno de los intérpretes más reconocidos de la música popular colombiana y recordado como el ‘Rey del Despecho’.

El maestro falleció en Medellín el 26 de julio de 2022, a los 71 años. Su partida dejó una amplia trayectoria musical que continúa presente entre los seguidores del género.

Ahora, Jean Carlos Barbosa toma una de esas canciones grabadas por Gómez y le imprime una interpretación diferente, incorporándola a una carrera que busca seguir creciendo dentro de la música popular.

Con “Por Esa Mujer”, el cantante samario suma un nuevo lanzamiento a su repertorio y mantiene su apuesta por combinar composiciones propias con canciones que hacen parte de la historia del género.

