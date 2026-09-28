“Por ir grabando”: Policías atropellan a perrito mientras grababan en medio de un patrullaje

Un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales generó indignación entre los usuarios después de mostrar un momento protagonizado por varios uniformados durante lo que aparentemente sería un patrullaje policial.

En las imágenes se observa a los policías mientras graban contenido y, en medio de la grabación, ocurre un momento con un perro que terminó provocando una ola de comentarios y cuestionamientos por parte de quienes vieron el video.

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La grabación ha sido compartida en diferentes cuentas y rápidamente llamó la atención por la escena en la que el canino termina recibiendo un golpe. La situación ha llevado a que varios usuarios cuestionen lo ocurrido y pidan explicaciones sobre el contexto en el que se presentó el hecho.



Una de las expresiones que se alcanza a escuchar durante el video es “jueputa, perro”, frase que también ha sido replicada por algunos usuarios al compartir las imágenes.

Por ahora, no se conoce con precisión dónde fueron grabadas las imágenes ni cuándo ocurrieron los hechos. Tampoco se ha establecido públicamente la identidad de los uniformados que aparecen en la grabación.

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¿Qué se ve en el video que circula en redes?

La grabación muestra a varios policías durante un momento de patrullaje. En determinado instante, el contenido cambia de tono y se presenta una situación con un perro que se encontraba en la vía.

El canino aparece involucrado en un forcejeo y posteriormente se observa el momento que ha generado las principales críticas: el animal termina recibiendo un golpe mientras los uniformados se encuentran alrededor.

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El fragmento ha sido suficiente para provocar múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado que los uniformados estuvieran grabando contenido durante el procedimiento y, especialmente, la manera en que terminó siendo tratado el perro.

Sin embargo, el video que se ha difundido no permite establecer por sí solo todos los detalles de lo ocurrido antes o después de la escena. Tampoco se conoce el motivo por el cual los policías se encontraban interactuando con el animal.

La grabación también ha sido relacionada por usuarios con la creación de contenido para TikTok, aunque hasta el momento no se cuenta con información que permita establecer oficialmente cuál era el propósito de la grabación o quién estaba detrás de ella.

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Redes sociales piden explicaciones

Las imágenes provocaron una rápida reacción entre los usuarios, especialmente por el momento en que el perro termina recibiendo el golpe.

Algunos internautas han pedido que se identifique a los uniformados que aparecen en el video y que se conozca el contexto completo de la situación. Otros han cuestionado que una escena de este tipo haya quedado registrada durante una grabación que aparentemente buscaba generar contenido para redes sociales.

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El hecho también abrió una discusión sobre la actuación de los uniformados que aparecen en las imágenes, aunque cualquier determinación sobre lo ocurrido dependerá de conocer información adicional y del contexto completo de la grabación.

#OPINE 🚨 "Jueputa perro" 😢 Video de patrullaje policial genera fuertes críticas en las redes sociales tras mostrar a uniformados grabando contenido para TikTok momento en el que terminan golpeando a un perrito en plena vía. Por el momento se desconoce sitio exacto donde ocurrió pic.twitter.com/p4DmBNXYMx — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 28, 2026