Ni la IA los puede tocar: Bill Gates revela cuáles son los tres empleos con futuro fijo

La inteligencia artificial continúa ganando espacio en diferentes actividades laborales y ya es capaz de realizar tareas que durante años estuvieron reservadas exclusivamente para las personas. Sin embargo, Bill Gates considera que existen áreas en las que el conocimiento y el criterio humano seguirán teniendo un papel fundamental.

El cofundador de Microsoft y filántropo ha abordado en su blog personal, Gates Notes, diferentes escenarios relacionados con el avance de esta tecnología y su impacto en el mundo laboral.

Aunque la IA puede escribir código, procesar enormes cantidades de información y encontrar patrones en cuestión de segundos, Gates plantea que algunas profesiones tienen características que dificultan que sean sustituidas completamente por sistemas automatizados.



Entre ellas aparecen tres sectores: el desarrollo de software y la inteligencia artificial, la energía sostenible y la investigación en biología molecular.



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1. Desarrollo de inteligencia artificial y software

Uno de los primeros sectores mencionados puede parecer contradictorio: precisamente el de las personas encargadas de construir las herramientas de inteligencia artificial.

Los programadores y desarrolladores de software seguirán teniendo un papel relevante porque la creación de sistemas complejos requiere mucho más que producir líneas de código.

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Las herramientas de IA pueden generar código rápidamente, pero todavía necesitan instrucciones, revisión y supervisión humana para que el resultado cumpla con los objetivos planteados.

En proyectos tecnológicos también aparecen situaciones en las que los requisitos no están completamente definidos. Allí, los profesionales deben interpretar las necesidades de una empresa, tomar decisiones sobre la arquitectura de un sistema y detectar problemas que pueden no ser evidentes inicialmente.

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Por eso, el trabajo de los programadores podría cambiar con la incorporación de la IA. En lugar de concentrarse únicamente en escribir código, los profesionales podrían asumir un papel más relacionado con dirigir, revisar y perfeccionar los resultados generados por estas herramientas.

La supervisión también resulta importante para detectar errores, evaluar posibles sesgos y garantizar que los sistemas funcionen de acuerdo con los objetivos para los que fueron creados.

2. Profesionales de la energía sostenible

El segundo sector está relacionado con la energía sostenible, un campo que requiere conocimientos técnicos, pero también decisiones que involucran gobiernos, empresas y diferentes actores internacionales.

La transición hacia fuentes de energía más limpias implica desarrollar infraestructura, administrar recursos y responder a situaciones que pueden cambiar dependiendo de las condiciones económicas, regulatorias y políticas.

En este escenario, la inteligencia artificial puede servir para analizar información, optimizar procesos y encontrar patrones útiles para tomar decisiones. Sin embargo, existen situaciones que requieren negociación, coordinación y capacidad para responder ante circunstancias inesperadas.

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Los profesionales del sector energético también participan en decisiones relacionadas con infraestructura, suministro y regulación.

Por esa razón, el criterio humano continúa siendo relevante en un sector donde una decisión puede involucrar factores técnicos, económicos y políticos al mismo tiempo.

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3. Científicos e investigadores de biología molecular

El tercer grupo señalado por Gates está relacionado con la biología molecular, la biotecnología y la investigación científica.

La inteligencia artificial ya permite analizar enormes cantidades de información y encontrar patrones que podrían ser difíciles de identificar mediante métodos tradicionales. Aun así, la investigación científica requiere plantear preguntas, formular hipótesis y encontrar nuevas formas de abordar problemas.

En áreas como la medicina personalizada, la edición genética y la investigación relacionada con futuras enfermedades, los científicos necesitan combinar información disponible con creatividad y pensamiento crítico.

La IA puede convertirse en una herramienta de apoyo para procesar datos y acelerar determinados procesos de investigación, pero la interpretación de los resultados y la formulación de nuevas hipótesis continúan requiriendo conocimiento especializado.

En este sentido, el planteamiento atribuido a Bill Gates no apunta a que la inteligencia artificial vaya a desaparecer del mercado laboral. Todo lo contrario: su presencia podría aumentar en numerosos sectores.

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La diferencia estaría en el tipo de tareas que realizan las personas. Los trabajos más vinculados con razonamiento, creatividad, toma de decisiones, supervisión y adaptación a situaciones nuevas podrían mantener un componente humano importante mientras estas tecnologías continúan avanzando.

