La IA puede llevarte a los años 80: así puedes crear tu propio retrato con ChatGPT

En las últimas semanas, un reto viral ha capturado la atención de millones de usuarios en TikTok e Instagram: transformar retratos actuales en auténticas reliquias analógicas. Si te preguntas cómo hacer que tu foto parezca de los años 80, has llegado al lugar indicado.

Gracias a las herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones móviles accesibles, recrear esa estética vintage de estudio fotográfico es más sencillo y rápido que nunca. Te damos el paso a paso:

Cómo transformar tu foto paso a paso con Inteligencia Artificial

Para unirte a esta tendencia y lograr que los algoritmos respeten tus rasgos originales mientras viajas al pasado, sigue estos sencillos pasos:



Selecciona la imagen adecuada: Elige una fotografía de alta calidad, preferiblemente individual, tomada de frente y con una iluminación clara sobre tu rostro. Esto facilita que la herramienta de IA reconozca tus facciones.

Utiliza una herramienta de IA con indicaciones detalladas : Entra en tu plataforma preferida (como el módulo de generación de imágenes de ChatGPT) y sube tu archivo.

Redacta el comando o prompt correcto: La clave para liderar las búsquedas y obtener un resultado convincente radica en la precisión del texto que le das a la IA COPIA Y PEGA: "Transforma a la persona de la foto que subí en un retrato de estudio de los años 80. Mantén la identidad y los rasgos faciales exactamente iguales. Cambia el peinado a uno ochentero con mucho volumen, la ropa por un atuendo colorido de la época y el fondo por uno de estudio con degradado neón. Añade grano de película analógica y luz suave retro."



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Aprende cómo hacer que tu foto parezca de los años 80 con el nuevo efecto retro de Inteligencia Artificial que es tendencia en redes sociales. (Foto: Edición vintage con IA)

Si prefieres no usar inteligencia artificial y buscas editar tus capturas de forma tradicional, existen aplicaciones móviles excelentes y gratuitas. Herramientas como Snapseed, Dascam u Old Roll te permiten conseguir un efecto retro años 80 instantáneo.

Al importar tu fotografía, puedes ajustar manualmente la temperatura para conseguir tonos cálidos o verdosos, aumentar ligeramente la exposición imitando un flash frontal agresivo y añadir una capa de ruido o viñeta para emular las lentes analógicas de aquellos años.

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Consejos de privacidad al usar herramientas de IA

Al sumarse a dinámicas virales que implican procesar retratos personales en servidores externos, siempre es fundamental revisar las políticas de privacidad de cada aplicación.

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Evita subir capturas que contengan datos sensibles, documentos o imágenes de menores de edad. De esta manera, podrás disfrutar de este fascinante viaje visual en el tiempo de forma segura y compartir tus mejores resultados ochenteros con tus seguidores.