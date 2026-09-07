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La IA puede llevarte a los años 80: así puedes crear tu propio retrato con ChatGPT

Descubre cómo hacer que tu foto parezca de los años 80 con el nuevo trend viral de ChatGPT. Aprende los trucos de edición retro, prompts de IA y apps gratuitas.

Comparación de una fotografía actual original frente a la misma imagen transformada con inteligencia artificial al estilo de retrato de los años 80.
Comparativa visual: a la izquierda, la foto original actual; a la derecha, el resultado transformado por IA para lograr que la foto parezca de los años 80 con un acabado de estudio vintage.
Foto: La Kalle /IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

En las últimas semanas, un reto viral ha capturado la atención de millones de usuarios en TikTok e Instagram: transformar retratos actuales en auténticas reliquias analógicas. Si te preguntas cómo hacer que tu foto parezca de los años 80, has llegado al lugar indicado.

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Gracias a las herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones móviles accesibles, recrear esa estética vintage de estudio fotográfico es más sencillo y rápido que nunca. Te damos el paso a paso:

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Cómo transformar tu foto paso a paso con Inteligencia Artificial

Para unirte a esta tendencia y lograr que los algoritmos respeten tus rasgos originales mientras viajas al pasado, sigue estos sencillos pasos:

  1. Selecciona la imagen adecuada: Elige una fotografía de alta calidad, preferiblemente individual, tomada de frente y con una iluminación clara sobre tu rostro. Esto facilita que la herramienta de IA reconozca tus facciones. 
  2. Utiliza una herramienta de IA con indicaciones detalladas: Entra en tu plataforma preferida (como el módulo de generación de imágenes de ChatGPT) y sube tu archivo. 
  3. Redacta el comando o prompt correcto: La clave para liderar las búsquedas y obtener un resultado convincente radica en la precisión del texto que le das a la IA COPIA Y PEGA: "Transforma a la persona de la foto que subí en un retrato de estudio de los años 80. Mantén la identidad y los rasgos faciales exactamente iguales. Cambia el peinado a uno ochentero con mucho volumen, la ropa por un atuendo colorido de la época y el fondo por uno de estudio con degradado neón. Añade grano de película analógica y luz suave retro."

Puedes leer: Prompt para fotos estilo estudio fotográfico en Gemini: PASO A PASO

Ejemplo de transformación fotográfica actual al estilo de retrato de estudio de los años 80 con filtro vintage y grano de película analógica.
Aprende cómo hacer que tu foto parezca de los años 80 con el nuevo efecto retro de Inteligencia Artificial que es tendencia en redes sociales.
(Foto: Edición vintage con IA)

Si prefieres no usar inteligencia artificial y buscas editar tus capturas de forma tradicional, existen aplicaciones móviles excelentes y gratuitas. Herramientas como Snapseed, Dascam u Old Roll te permiten conseguir un efecto retro años 80 instantáneo.

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Al importar tu fotografía, puedes ajustar manualmente la temperatura para conseguir tonos cálidos o verdosos, aumentar ligeramente la exposición imitando un flash frontal agresivo y añadir una capa de ruido o viñeta para emular las lentes analógicas de aquellos años.

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Consejos de privacidad al usar herramientas de IA

Al sumarse a dinámicas virales que implican procesar retratos personales en servidores externos, siempre es fundamental revisar las políticas de privacidad de cada aplicación.

Puedes leer: Así puedes crear tu caricatura con ChatGPT según tus conversaciones; prompt y PASO A PASO

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Evita subir capturas que contengan datos sensibles, documentos o imágenes de menores de edad. De esta manera, podrás disfrutar de este fascinante viaje visual en el tiempo de forma segura y compartir tus mejores resultados ochenteros con tus seguidores.

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