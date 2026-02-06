Así puedes crear tu caricatura con ChatGPT según tus conversaciones; prompt y PASO A PASO

El nuevo trend que se está moviendo con fuerza en redes sociales tiene una fórmula simple: pedirle a ChatGPT que cree una caricatura personalizada basándose en lo que sabe sobre ti y sobre tu trabajo.

La idea se volvió popular porque la inteligencia artificial no solo usa tu foto, sino también el historial de conversaciones para darle un toque más cercano al resultado final.

Usuarios de distintas plataformas ya están compartiendo sus caricaturas generadas con este método, mostrando versiones animadas de sí mismos en escenarios que reflejan su rutina, sus intereses o el tipo de contenido que crean.

La clave está en un prompt que se ha difundido como guía entre quienes ya se sumaron a la tendencia. A partir de ahí, el proceso se desarrolla de manera automática, pero puede personalizarse con algunos ajustes.

El prompt viral que convierte tus charlas con ChatGPT

Paso a paso para crear tu caricatura con ChatGPT: PROMPT

Paso 1: Escribe el prompt correcto

Lo primero que debes hacer es enviarle a ChatGPT esta frase exacta:

“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”.

Ese mensaje es el inicio del proceso. Con él, le indicas a la inteligencia artificial que use tanto tus datos previos como tu perfil digital para crear la imagen.

Paso 2: Sube una foto tuya

Después de enviar el prompt, ChatGPT te pedirá que adjuntes una imagen personal, siempre que no hayas compartido una antes. Esta foto sirve como referencia visual para que la caricatura tenga rasgos parecidos a los tuyos.

Es importante que la imagen sea clara, con buena luz y donde se vea bien tu rostro. No hace falta que sea profesional, pero sí que permita distinguir detalles básicos.

Paso 3: Deja que la IA combine la información

Una vez subes la foto, la plataforma empieza a trabajar con dos elementos:



Tu imagen

Los datos que tiene de tus conversaciones

En este punto, ChatGPT toma en cuenta aspectos como tu profesión, los temas que sueles consultar, tu estilo de escritura y los intereses que has mencionado. Con eso, genera una caricatura que no solo se parece a ti, sino que también refleja tu actividad.

Paso 4: Personaliza el estilo si quieres

Si deseas que la caricatura tenga un estilo específico, puedes indicarlo con un mensaje adicional. Por ejemplo, puedes pedir que sea más divertida, más sobria o con un tipo de ilustración particular.

También puedes decirle si prefieres que aparezcan objetos relacionados con tu trabajo, como un computador, un micrófono, una libreta o cualquier otro elemento que represente lo que haces.



Paso 5: Agrega información si eres usuario nuevo

En caso de que no tengas muchas conversaciones previas con ChatGPT, es recomendable darle más datos directamente. Puedes explicarle:



A qué te dedicas

Qué tipo de caricatura quieres

Qué tono prefieres (formal o relajado)

Entre más información reciba, más cercano será el resultado.

El prompt viral que convierte tus charlas con ChatGPT

Paso 6: Descarga y comparte tu caricatura

Cuando la imagen esté lista, puedes guardarla y usarla como foto de perfil, portada o publicación en redes sociales. Por eso este trend se ha vuelto tan popular: cada caricatura es distinta porque depende de la historia digital de cada usuario.

En redes ya se ven caricaturas con escenarios urbanos, escritorios de trabajo, fondos creativos y estilos que van desde lo minimalista hasta lo más colorido. La mezcla entre tecnología y personalidad ha convertido este ejercicio en una nueva forma de presentarse en internet.

Este trend no requiere conocimientos técnicos ni programas especiales. Solo se necesita el prompt, una foto y, si se quiere, algunos datos extra para afinar el resultado. Así, la caricatura termina siendo una especie de retrato digital construido a partir de conversaciones.

En ESTE ENLACE encuentra el video tutorial en el que se explica paso a paso cómo escribir el prompt, cómo subir tu fotografía y cómo ajustar los datos para que ChatGPT cree tu caricatura personalizada. El material muestra todo el proceso de forma sencilla, desde la solicitud inicial hasta la imagen final, para que puedas seguirlo sin perderte ningún detalle.

