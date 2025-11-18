Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
NUEVA SEÑORITA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Las 5 cosas que no debes preguntar ni hablar con ChatGPT; te dejan en jaque

Las 5 cosas que no debes preguntar ni hablar con ChatGPT; te dejan en jaque

Miles de usuarios estarían entregando información sensible a herramientas de inteligencia artificial sin medir consecuencias, lo que podría facilitar accesos a información privada.

Diseño sin título (9).jpg
Información privada que debes evitar compartir con la IA
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

La criminóloga y experta en delitos digitales María Aperador compartió una serie de recomendaciones sobre los riesgos de proporcionar información sensible a sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y otros chatbots disponibles en línea.

Su advertencia se basa en el incremento de consultas y usos cotidianos de estas plataformas, que muchas veces llevan a los usuarios a compartir datos personales sin medir las consecuencias.

Puedes leer: Mujer se casa con un novio virtual creado en ChatGPT: “Sé que es raro”

¿Qué tipo de información nunca se debe compartir con ChatGPT?

Existen cinco tipos de información que no deben compartirse bajo ninguna circunstancia, como lo son las siguientes:

  1. Información personal de identidad: en esta categoría se incluyen el nombre completo, número de identificación, dirección, teléfonos, ubicación exacta, fotografías personales, información familiar, nombres de hijos o datos de menores de edad, ya que estos datos puedan ser utilizados para suplantación de identidad, extorsiones, ingeniería social o estafas.
    ChatGPT 5 cosas que debes evitar
    ChatGPT y lo que nunca debes preguntarle
    Foto: captura de pantalla ibertronica
  2. Salud y la información médica: esto comprende diagnósticos, síntomas, resultados de pruebas, historiales clínicos, incapacidades o tratamientos, aunque los usuarios soliciten orientación médica en estos sistemas, la información podría llegar a manos de terceros o ser usada para discriminación laboral o fraudes con seguros. Este tipo de consultas debe dirigirse directamente a profesionales de la salud.

    Te puede interesar

    1. Ciberdelincuentes aprovechan los avances de la Inteligencia Artificial para estafar
      Ciberdelincuentes aprovechan los avances de la Inteligencia Artificial para estafar
      /Foto: Getty Images
      Tecnología

      ¡Alerta! Aumentan las estafas con clonación de voz mediante Inteligencia Artificial

    2. Riesgo de crear contraseñas con CHAT GPT.jpg
      Riesgo de crear contraseñas con CHAT GPT
      Foto referencial creada con Léxica
      Tecnología

      No uses Chat GPT para crear tus contraseñas: así podrían hackear tus cuentas

  3. Datos financieros: ingresos reales, números de cuentas bancarias, movimientos, estados de cuenta, extractos, facturas, comprobantes de pago y cualquier archivo que revele la situación económica del usuario, entregar esta información, incluso parcialmente, puede facilitar delitos como robo de identidad, estafas electrónicas o acceso no autorizado a plataformas financieras.

Puedes leer: Joven acabó con la vida de su mamá y usó la IA para simular que seguía viva

  1. Información confidencial laboral o corporativa: documentos internos, bases de datos, listas de clientes, información de proyectos, estrategias de negocio, contratos o materiales protegidos por acuerdos de confidencialidad, compartir este tipo de información, aunque sea para solicitar redacción, corrección o análisis, puede generar fugas, sanciones legales o incumplimiento de obligaciones contractuales.
  2. Contraseñas, códigos de autenticación, llaves, accesos a servicios digitales ni capturas de pantalla donde aparezcan credenciales: esta información ofrece acceso directo a servicios personales o empresariales y su divulgación puede causar pérdidas económicas o ataques informáticos.

Te puede interesar

  1. ¿Cómo evitar una voz falsa creada por inteligencia artificial para no caer en estafas?
    Estafas por inteligencia artificial, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Cómo identificar una voz creada por inteligencia artificial para no caer en estafas?

  2. Revelan las 10 profesiones que podrían desaparecer
    /Foto: IA
    Sociedad

    Revelan las 10 profesiones que podrían desaparecer por la inteligencia artificial

La especialista resume su posición en una idea central: los usuarios deben recordar que, si no compartirían cierta información con un desconocido o en un espacio público, tampoco deberían ingresarla en una herramienta de inteligencia artificial.

Mira también: Inteligencia Artificial deja sin trabajo a más de 30 mil empleados en famosa empresa

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

ChatGPT

Inteligencia artificial

Redes sociales

Tecnología

Internet