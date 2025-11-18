Las 5 cosas que no debes preguntar ni hablar con ChatGPT; te dejan en jaque

La criminóloga y experta en delitos digitales María Aperador compartió una serie de recomendaciones sobre los riesgos de proporcionar información sensible a sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT y otros chatbots disponibles en línea.
Su advertencia se basa en el incremento de consultas y usos cotidianos de estas plataformas, que muchas veces llevan a los usuarios a compartir datos personales sin medir las consecuencias.
¿Qué tipo de información nunca se debe compartir con ChatGPT?
Existen cinco tipos de información que no deben compartirse bajo ninguna circunstancia, como lo son las siguientes:
- Información personal de identidad: en esta categoría se incluyen el nombre completo, número de identificación, dirección, teléfonos, ubicación exacta, fotografías personales, información familiar, nombres de hijos o datos de menores de edad, ya que estos datos puedan ser utilizados para suplantación de identidad, extorsiones, ingeniería social o estafas.
- Salud y la información médica: esto comprende diagnósticos, síntomas, resultados de pruebas, historiales clínicos, incapacidades o tratamientos, aunque los usuarios soliciten orientación médica en estos sistemas, la información podría llegar a manos de terceros o ser usada para discriminación laboral o fraudes con seguros. Este tipo de consultas debe dirigirse directamente a profesionales de la salud.
- Datos financieros: ingresos reales, números de cuentas bancarias, movimientos, estados de cuenta, extractos, facturas, comprobantes de pago y cualquier archivo que revele la situación económica del usuario, entregar esta información, incluso parcialmente, puede facilitar delitos como robo de identidad, estafas electrónicas o acceso no autorizado a plataformas financieras.
- Información confidencial laboral o corporativa: documentos internos, bases de datos, listas de clientes, información de proyectos, estrategias de negocio, contratos o materiales protegidos por acuerdos de confidencialidad, compartir este tipo de información, aunque sea para solicitar redacción, corrección o análisis, puede generar fugas, sanciones legales o incumplimiento de obligaciones contractuales.
- Contraseñas, códigos de autenticación, llaves, accesos a servicios digitales ni capturas de pantalla donde aparezcan credenciales: esta información ofrece acceso directo a servicios personales o empresariales y su divulgación puede causar pérdidas económicas o ataques informáticos.
La especialista resume su posición en una idea central: los usuarios deben recordar que, si no compartirían cierta información con un desconocido o en un espacio público, tampoco deberían ingresarla en una herramienta de inteligencia artificial.
