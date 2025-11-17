Profesor Salomón saca a la luz poderosa verdad de bebés que nacieron este 2025

Los nacimientos son siempre un acontecimiento cósmico, pero los niños que han llegado o están por llegar en 2025 cargan consigo una bendición energética particular.

Según las profecías y el conocimiento ancestral compartido por el Profesor Salomón, estos bebés están regidos por la Serpiente. Este influjo no solo determina su carácter, sino también la misión que traerán al planeta.

El veredicto del guía espiritual es sumamente optimista para esta cohorte: los niños de 2025 serán apasionados, fuertes, comprometidos y poseerán una gran energía.



La Serpiente, como figura regente, imparte una poderosa energía de dominio y fuerza. Esto implica que la generación de 2025 está preparada intrínsecamente para el liderazgo y para llevar a cabo sus objetivos con una intensidad inusual.

El Profesor Salomón subraya que esta fuerza generacional no es un fenómeno aislado; forma parte de una tendencia mayor. Los niños nacidos del año 1990 en adelante ya traen consigo un "chip muy diferente", un chip mucho más avanzado.

La Serpiente en 2025 exacerba esta modernidad espiritual, dotándolos de las herramientas necesarias para navegar un mundo en constante transformación.



Claves para canalizar la energía de la serpiente

El concepto de dominio que acompaña al signo de la Serpiente es fundamental. Sin embargo, para que esta inmensa energía se traduzca en éxito y no en un desborde, debe ir acompañada de la disciplina espiritual que el Profesor Salomón predica constantemente.

La astrología y el tarot, según el experto, no deben usarse simplemente para "adivinar", sino como herramientas de autoconocimiento que permiten a las personas vivir mejor.

Para esta generación Serpiente, que trae consigo un dominio natural, será crucial que aprendan a conocerse a sí mismos y a manejar esas cualidades. Si alguien tiene cualidades inherentes (como la energía de la Serpiente) pero no las conoce, no las sabe usar.

El profesor advirtió en diversas ocasiones sobre la necesidad de regulación en la vida. Aunque los bebés de 2025 serán apasionados, su éxito dependerá de cómo administren esa fuerza.

