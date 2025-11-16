Profesor Salomón revela su secreto ancestral para cuidar de la salud; es con saliva

El Profesor Salomón, con más de 45 años dedicados al camino espiritual, puso sobre la mesa, en El Klub de La Kalle, prácticas de salud que parecen extrañas, pero que tienen profundas raíces ancestrales.

Uno de los consejos más singulares está dirigido a todos aquellos que buscan mejorar su bienestar: la aplicación de saliva en el ombligo inmediatamente al despertar.

Esta práctica, que debe realizarse apenas se abren los ojos y antes de cepillarse o lavarse, se fundamenta en la conexión vital del ombligo. Según el Profesor, el ombligo es el punto por donde la vida ingresó al cuerpo.



A pesar de que el cordón umbilical haya sido cortado, este punto sigue manteniendo una conexión esencial, el "hilo de plata", con el universo.

Para entender la potencia de este simple acto, el experto recordó el milagro bíblico donde Jesús utilizó saliva y barro para sanar al ciego. La saliva, por lo tanto, posee un poder significativo.

Al usarla en el ombligo justo al levantarse, se busca activar y proteger la salud, especialmente en un año donde los tránsitos planetarios han removido y complicado el panorama médico general, afectando seriamente los huesos, los dientes y propiciando el despertar de enfermedades como el cáncer.



¿Cómo cuidar tu salud? Profesor Salomón da tips

Además de las prácticas espirituales y energéticas, el Profesor Salomón enfatiza que el bienestar duradero está intrínsecamente ligado a la disciplina y la regulación de los placeres.

El mensaje es claro y tajante: si se busca una vejez digna y saludable, es vital no "quemar los cañonazos" en los mejores momentos. Específicamente, el Profesor advierte que es necesario regular el sexo, no fumar y no tomar (alcohol).

Mucha gente vive bajo la filosofía de que "la vida es solo una y hay que gozarla", pero el guía espiritual llama a la reflexión sobre cómo será la vejez si se agotan las energías vitales imprudentemente. La moderación en estos hábitos es, para el Profesor, una inversión directa en el futuro y la salud.

Las recomendaciones del Profesor Salomón, ya sean rituales o de estilo de vida, tienen un componente fundamental: el autoconocimiento. La astrología y el tarot no son herramientas para adivinar el futuro, sino para buscar las herramientas que ya poseemos para vivir mejor.

El experto sugiere que las personas busquen su propia verdad y entiendan sus cualidades. Si alguien no se ama a sí mismo, como lo describió al aconsejar a un oyente con un vacío existencial, es imposible estar lleno o ser feliz, incluso teniendo familia.

La primera ley de la prosperidad y el bienestar es amarse primero a uno mismo.

Para aquellos que atraviesan momentos de tristeza o vacío, el mar representa una poderosa herramienta de renovación y purificación.

Sumergirse siete veces en el mar, pidiendo que se lleve todo lo negativo, es un ritual recomendado para que el agua —vida y renovación— limpie y restaure el espíritu.

Esto demuestra que la salud espiritual y la sanación no siempre dependen de complejas medicinas, sino de la reconexión con la naturaleza y la fe en lo creado por Dios, como la canela, el romero o el aloe vera, que han regresado a la magia ancestral y la vida cotidiana.

