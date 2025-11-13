Publicidad

Profesor Salomón revela el signo que No olvidarás jamás; es muy bueno en la cama

El reconocido astrólogo compartió los misterios de ciertos signos del zodiaco y las cualidades destacables en el ámbito de la pasión y el romance.

Profesor Salomón revela el signo que No olvidarás jamás
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Históricamente, el signo de Escorpión genera temor o reserva en las reuniones sociales, sin embargo, esta percepción negativa es, en realidad, una mala interpretación de su intensa naturaleza. Escorpión es, ante todo, un signo profundamente apasionado.

Lo que realmente lo distingue en el plano amoroso es la intensidad con la que se entrega. El Profesor Salomón fu enfático en El Klub de La Kalle:

"Cuando usted hace el amor con una persona de escorpión nunca la olvida absolutamente". Ellos tienen la capacidad de marcar a la persona con la que están, dejando una huella en la vida íntima y emocional de su pareja.

Escorpión es el "agua negra" de los signos, aquella que simboliza los misterios y las profundidades. Los nativos de Escorpión son, por naturaleza, muy brujos y misteriosos. Su inclinación hacia la intuición y la sensualidad los dota de una energía sexual muy poderosa.

Según el experto, el arma principal que Escorpión posee para dominar en sus relaciones es la intimidad. No solo son extremadamente sensuales, sino que también "saben hacerlo" y "saben dominar".

De hecho, se utiliza la expresión "chusa duro" para describir su impacto. Esta conexión profunda, aunque a veces difícil de manejar, es lo que consolida su reputación de amantes inolvidables.

Curiosamente, esta intensidad se traduce a menudo en problemas de salud específicos.

El Profesor Salomón señala que las personas de Escorpión, tanto hombres como mujeres, suelen sufrir de conflictos en las partes genitales, como los ovarios, debido a que esta zona es regida por Escorpión y maneja los flujos, asociados con esa "agua negra" que necesita limpiarse.

A pesar de las dificultades y la fuerza intensa que manejan, el panorama actual para Escorpión es de transformación y esperanza. El Profesor Salomón indicó que Escorpión se encuentra en un periodo de "Renacimiento".

Al igual que el ave fénix que resurge de sus propias cenizas, los escorpiones que han enfrentado momentos duros o cambios recientes están listos para una renovación profunda.

Finalmente, aunque la compatibilidad de Escorpión en el amor puede ser compleja (por ejemplo, con un Capricornio, pueden ser un buen complemento al ser el agua de los misterios, aunque difíciles), su fuerza intrínseca y su capacidad para la pasión absoluta confirman que este signo va mucho más allá de la estricta interpretación de los astros.

Escorpión es un fuego oscuro que, una vez experimentado, ilumina la memoria para siempre.

El mensaje final del Profesor es claro: aunque la gente le tenga miedo a Escorpión, no hay signos malos, solo cualidades que debemos aprender a manejar.

