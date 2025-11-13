Publicidad

El signo que necesitas cerca si quieres atraer dinero y negocios, según el Profesor Salomón

El Profesor Salomón, experto espiritual, revela la cualidad más poderosa y subestimada de este signo de tierra; ayuda a hacer plata a los demás.

Foto: La Kalle y Getty Images
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

El Profesor Salomón, en El Klub de La Kalle, identifica a Virgo como la fuente natural de prosperidad que todos deberían buscar tener cerca. La clave de su poder financiero radica en la combinación de tres atributos esenciales: el carisma, el orden, y una intuición "terrible".

Esta mezcla de virtudes les permite guiar a otros y facilitar la generación de riqueza. Si bien el profesor insiste en que no hay un signo malo, las cualidades de Virgo, cuando se ponen al servicio de los negocios y el emprendimiento, son inigualables.

Puedes leer: Profesor Salomón revela el signo que No olvidarás jamás; es muy bueno en la cama

De hecho, la disciplina y el orden son características intrínsecas de los Virgo, como lo es el propio Profesor, quien afirma que no se deja controlar fácilmente, llevando la rienda de su propia vida. Esta autodisciplina es fundamental para la correcta administración de los recursos y la orientación que ofrecen a terceros.

El mensaje del Profesor Salomón llega en un momento crucial para la economía global, donde el emprendimiento se volvió la norma.

"Estamos en una época en la que es fundamental apostarle a la independencia, y aquellos que no lo hagan estarán en desventaja económica, pues no podemos depender de grandes multinacionales. Virgo, con su capacidad para el orden y la intuición, encarna esta independencia y guía a otros a lograrla", expresó.

Para los nativos de Virgo, el panorama futuro es espectacular. Junto a Tauro, Géminis y Acuario, Virgo se encuentra entre los signos que tendrán un año próximo muy interesante y lleno de oportunidades importantes.

Profesor Salomón revela el signo que No olvidarás jamás; es muy bueno en la cama
Profesor Salomón revela el signo que No olvidarás jamás
Foto: La Kalle

¿Cómo atraer la abundancia, según el Profesor Salomón?

El guía espiritual enfatiza que la prosperidad no solo depende del signo, sino de la mentalidad. Al tratar con el dinero, hay que pensar en grande.

Cuando se pide la abundancia, no se debe decir "quiero un ranchito" o "quiero una casita", sino "quiero mi mansión, quiero mi casa, mi vehículo". El verbo tiene poder; lo que se habla y se piensa se vuelve realidad.

A un oyente que pedía mejorar su economía, el Profesor le corrigió inmediatamente la frase: no se debe pedir "mejorar un poquito" la parte económica, pues eso implica que no se merece lo grande. La mentalidad correcta es creer que "el dinero me pertenece porque soy hijo de Dios, soy el hijo predilecto y por lo tanto la abundancia y la riqueza me pertenece".

Para quienes buscan un bien material, como un carro, la clave es visualizarlo con fe: subirse al vehículo en el concesionario, preguntar cuánto cuesta, y sentir que ya es suyo, aunque no lo compre de inmediato.

Finalmente, el Profesor aconseja a los emprendedores que eviten la comparación con otros. Mirar hacia arriba para compararse con alguien que está "mejor" o hacia abajo para creerse superior, detiene el proceso.

Mira también: Profesor Salomón revela el mejor signo en la cama: "Nunca lo olvidan"

