Se acerca el día clave para el salario mínimo 2026; ya hay fecha definida

El debate por el salario mínimo en Colombia entra en su recta final y la expectativa crece en todo el país. Aunque el Gobierno Nacional aún no ha revelado la cifra del aumento que regirá en 2026, ya está claro que la definición está a la vuelta de la esquina.

El tema vuelve a tomarse la conversación pública en medio de posturas encontradas entre sindicatos, empresarios y el Ejecutivo.

Puedes leer: Valor oficial del salario mínimo en Colombia para 2026: anuncio presidencial

En las últimas semanas, el concepto de “salario mínimo vital” ha ganado protagonismo dentro del discurso oficial. Esta idea, respaldada por estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apunta a que el ingreso mínimo debe garantizar condiciones dignas para una familia promedio, teniendo en cuenta factores como alimentación, vivienda, servicios y transporte. Sin embargo, su aplicación concreta todavía genera debate.

Desde las centrales obreras, el mensaje ha sido insistente. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha reiterado que el salario mínimo en Colombia arrastra un rezago frente al costo real de vida.

Publicidad

En una reciente columna de opinión, Arias recordó que estudios de la OIT ya advertían que el salario mínimo debía acercarse a los dos millones de pesos desde 2025, de acuerdo con el valor de la canasta básica para una familia de cuatro personas.

Publicidad

Puedes leer: Salario mínimo 2026: estos son los trabajadores que se beneficiarán del incremento

Según el líder sindical, la propuesta de incremento del 16 % presentada por los trabajadores no es una cifra improvisada, sino el resultado de análisis técnicos que consideran inflación, pérdida del poder adquisitivo e informalidad laboral. Aun así, esta posición contrasta con la de los sectores empresariales, que han pedido prudencia para evitar impactos negativos en el empleo y la sostenibilidad de las empresas.

Por ahora, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha sido claro en que no existe una cifra definida. El Gobierno mantiene abiertas las conversaciones mientras se avanza en la redacción del decreto que establecerá oficialmente el aumento.

Salario mínimo 2026: Petro /Foto: AFP/ IA

Fecha clave para conocer el aumento del salario mínimo 2026

El decreto para oficializar el aumento del salario mínimo para 2026 se encuentra en su fase final de construcción. Así lo confirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que el documento ya está siendo ajustado por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, la cifra definitiva del incremento se dará a conocer entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre.

Publicidad

“Estamos construyendo el decreto y se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre”, aseguró Sanguino este miércoles 24 de diciembre de 2025.

Hasta que eso ocurra, el monto exacto sigue sin definirse, manteniendo la expectativa tanto de trabajadores como de empleadores en uno de los anuncios económicos más esperados del año.

Publicidad