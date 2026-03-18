Revelan la versión de David Acosta a su mamá; chamanes, niños y datos irreales

David Felipe Acosta, un ingeniero de 27 años que fue visto por última vez el pasado 1 de marzo al salir de un casino en el norte de Bogotá, tomó un nuevo giro tras las recientes declaraciones de su madre, Piedad Edith Botina, en especial de confirmar que su hijo se encuentra con vida.

Para varios medios de comunicación está mujer detalle la cronología de eventos que describen un secuestro y una estancia en condiciones infrahumanas en zonas selváticas del país, para Caracol Radio explicó que su hijo caminaba por el sector de Unilago, tras haber bajado por la calle 82 con carrera 15.

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En ese punto, David habría sido abordado por sujetos en una camioneta, quienes lo golpearon severamente antes de subirlo al vehículo y trasladarlo a una finca. Botina sostiene que este no fue un caso de delincuencia común, sino que su hijo fue víctima de una red de trata de personas.



Sin embargo, horas más tarde la mamá de David Acosta entregó otra versión en la que indicó que este fue llevado a una zona selvática en el norte de Colombia y Piedad relató que, al encontrarlo, el joven estaba en condiciones precarias: "sin ropa, sin zapatos, sin nada".

Revelan verdad detrás de la desaparición de David Acosta /Foto: redes sociales

¿Qué más mencionó la mamá de David Acosta?

Posteriormente, explicó que durante su conversación este medio explicó que el cautiverio de su hijo habría permanecido retenido junto a otras personas, incluidos menores de edad, en un entorno donde el maltrato físico, las torturas y la inducción al consumo de drogas eran constantes.

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De acuerdo con ella, el objetivo de los captores no era pedir un rescate económico, lo que explicaría por qué no hubo exigencias de dinero iniciales; en su lugar, pretendían venderlo para realizar trabajos forzosos, de igual forma, mencionó que su hijo logró sobrevivir gracias a sus habilidades de supervivencia.

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Sumado a esto, explicó que tras lograr huir de sus captores, el joven habría caminado largas distancias y recibido ayuda de habitantes locales, a quienes la madre describió como "chamanes", quienes supuestamente lo protegieron y asistieron tras su escape. Versiones que contradicen a las autoridades, las cuales destacan que el joven salió voluntariamente de la ciudad por posibles problemas que tenía.

A pesar de haber regresado con su familia el pasado 17 de marzo, según la mamá de David Acosta menciona que el joven presenta serias lagunas mentales y no logra recordar con claridad todo lo sucedido, por lo que ha tenido que recurrir a la escritura para intentar reconstruir sus vivencias.

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