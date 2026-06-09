Fallece querido artista tras accidente de tránsito; vehículo con músicos cayó a un abismo

Una profunda tristeza se vive en el municipio de Tello, Huila, luego de conocerse el fallecimiento de José Cervelión Rincón, integrante de la banda musical, quien perdió la vida en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la vereda El Cedral durante la noche del pasado sábado.

El hecho se registró cuando una camioneta que transportaba músicos y miembros de un grupo folclórico regresaba de actividades relacionadas con las tradicionales festividades sampedrinas. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo terminó saliéndose de la vía y cayó a un abismo en esta zona rural del municipio.

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La emergencia movilizó rápidamente a organismos de socorro, personal médico y autoridades, quienes llegaron al lugar para atender a los ocupantes del automotor y coordinar el traslado de las personas lesionadas hacia centros asistenciales.

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Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué ocurrió exactamente, la noticia ha generado numerosas muestras de solidaridad entre habitantes de Tello y personas vinculadas al sector cultural del departamento.

El músico que deja huella en la comunidad de Tello

José Cervelión Rincón era ampliamente conocido en su municipio por su participación dentro de la banda musical de Tello, agrupación que acompaña diferentes actividades culturales, artísticas y comunitarias de la región.

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Amigos, compañeros de agrupación y ciudadanos han compartido mensajes recordando su aporte a la música y a las actividades culturales que durante años ayudó a fortalecer en la comunidad.

El accidente ocurrió precisamente cuando regresaba junto a otros músicos y miembros de un grupo folclórico después de participar en actividades asociadas a la temporada sampedrina, una de las épocas culturales más importantes para la región.

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Qué se sabe del accidente en la vereda El Cedral

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo transitaba por una vía rural de la vereda El Cedral cuando ocurrió la emergencia.

Las circunstancias exactas todavía son analizadas por las autoridades competentes, que adelantan la recopilación de información para determinar qué factores influyeron en el hecho.

Algunas versiones preliminares han señalado que las condiciones de la vía podrían haber tenido relación con el accidente; sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión oficial sobre las causas.

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El pronunciamiento de la Alcaldía de Tello

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Tello confirmó lo sucedido y explicó que, una vez se conoció la emergencia, se activó un plan de respuesta junto con la E.S.E. Miguel Barreto López y los organismos de socorro.

La administración municipal informó que dispuso ambulancias y personal de apoyo para garantizar la atención de los lesionados y acompañar a las familias afectadas por la situación.

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Además, expresó sus condolencias por la partida de José Cervelión Rincón y manifestó su solidaridad con todas las personas que resultaron involucradas en el accidente.

La noticia también motivó reacciones desde diferentes sectores culturales del país. Una de ellas fue la de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, que compartió un mensaje en redes sociales enviando condolencias a los familiares, amigos e integrantes de la Banda Sinfónica de Tello.