Fallece reconocido cantante de música popular; la Alcaldía de Villahermosa se pronunció

El pasado domingo 7 de junio se confirmó el fallecimiento del artista Elmer Bonilla en un siniestro ocurrido en la vía que conecta a los municipios de Villahermosa y Herveo, localizados en el departamento del Tolima.

El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 8:00 p. m., cuando líder, en compañía de otra persona, intentaba cruzar una quebrada a bordo de una motocicleta. Durante la maniobra, fueron sorprendidos y arrastrados por una creciente súbita ocasionada por las fuertes precipitaciones que afectaban la zona en ese momento.

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Según información difundida por Caracol Radio, mientras que el acompañante del artista logró sobrevivir, el tolimense perdió la vida en el suceso. Este accidente se produjo en un marco de emergencias climáticas en el norte del Tolima, donde las intensas lluvias han generado daños considerables en la infraestructura vial.



Estas afectaciones dejarón a varias comunidades en estado de incomunicación, lo que requirió el despliegue y trabajo de los organismos de socorro en el sector para intentar recuperar el tránsito y la movilidad.

¿Quién era Elmer Bonilla?

El artista nació en 1984 en el municipio de Casabianca y era residente de la vereda La Esperanza, se destacó como un exponente de la música popular y las baladas.

En el desarrollo de su obra artística, especialmente en sus videos musicales, se enfocó en capturar y mostrar la belleza de los paisajes tolimenses, así como en reivindicar y resaltar la labor desempeñada por las mujeres de la región.

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Más allá de su carrera como cantante, Elmer era reconocido como un líder comunitario y social debido a su constante compromiso con los habitantes de la zona.Su participación activa en la organización y animación de ferias, fiestas y diversos eventos municipales le permitió consolidar un vínculo cercano con la comunidad del norte del Tolima.

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Ante la noticia de su partida, diversas instituciones han manifestado su pesar, destacándose el pronunciamiento de la Alcaldía de Villahermosa.

A través de sus canales oficiales, la administración municipal compartió un mensaje institucional en el que se lee: "Recordamos con gratitud su carisma, su espíritu de servicio y su permanente disposición para acompañar las actividades del municipio"

Asimismo, las autoridades locales informaron que la última participación pública del artista se dio apenas un día antes del accidente, el sábado 6 de junio, durante la jornada denominada 'Caminata e integración de Villahermosa'.

En dicho evento, el cantante brindó su talento y alegría a los asistentes, reforzando su imagen como una figura representativa del territorio.

Actualmente, la región permanece en vigilancia, ya que los reportes del IDEAM mantienen vigentes las alertas ante la probabilidad de que continúen las lluvias en el departamento del Tolima