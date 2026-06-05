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Muere reconocido actor y el principal sospechoso es su hijastro; una llamada es clave

El actor de reconocidas producciones perdió la vida a sus 81 años, mientras las autoridades se encuentran recolectando la información pertinente.

James Handy perdió la vida a manos de su hijastro
Muere reconocido actor y el principal sospechoso es su hijastro; una llamada es clave
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

La industria del entretenimiento en Estados Unidos se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de James Handy, un actor que tuvo una carrera que se extendió por casi cinco décadas. Se conoció que este perdió la vida a sus 81 años, después de ser atacado en su residencia de Los Ángeles.

Según los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado miércoles, 3 de junio de 2026, en el vecindario de Tarzana. Cuando los servicios de emergencia acudieron a la cuadra 19200 de la calle Erwin tras recibir una alerta sobre un incidente violento. Al llegar al lugar de los hechos, encontraron al actor inconsciente en el jardín frontal de su vivienda.

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Las autoridades confirmaron que James Handy presentaba múltiples heridas por arma blanca en la zona del pecho. A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro médico cercano, los especialistas confirmaron su fallecimiento poco tiempo después dado a las lesiones.

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¿Cuál fue la llamada que dio a conocer el caso de James Handy?

Sin embargo, uno de los detalles más escalofriantes del caso es la llamada de emergencia que alertó a las autoridades. De acuerdo con las grabaciones, una persona contactó al 911 y comentó: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado”. Y después se terminó entregando voluntariamente.

La persona que se entregó se trata de Michael Gledhill, de 44 años, identificado como el hijo de la pareja sentimental de James Handy. Las investigaciones preliminares señalan que este residía en la misma vivienda junto a su madre y el actor al momento del ataque.

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Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido y tiene una fianza de cerca de dos millones de dólares. Esto, mientras las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a su hijastro a cometer este acto. Si deseas ver el video de las autoridades, haz click acá.

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¿Quién fue James Handy?

James Handy fue un actor de reparto esencial que, aunque rara vez ocupan roles protagónicos, pese a esto, se convirtió en un rostro imprescindible para el público. Al punto contó con cerca de 150 créditos actorales. Su carrera inició a finales de los años setenta y se mantuvo activa hasta sus últimos días.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran, Top Gun: Maverick (2022), donde interpretó a Jimmy, el camarero. Por otro lado, apareció Jumanji (1995), película, en la que dio vida al exterminador en la obra de culto protagonizada por Robin Williams.

James Handy actuó en múltiples películas
James Handy actuó en múltiples películas
Foto: imagen tomada de redes sociales

De igual forma, también participó en títulos como Taps, Arachnophobia y Logan. Así mismo, en televisión tuvo roles secundarios en series como The West Wing, Law & Order, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles, X-Files, CSI: NY y Beverly Hills, 90210.

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