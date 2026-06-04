Reconocida influencer fallece en medio de cirugía estética; grabaron sus últimos minutos

Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, una reconocida maquilladora e influencer de 48 años terminó falleciendo este pasado 26 de mayo, un día después de que la creadora de contenido se hubiera sometido a una intervención estética para aumentar el volumen de sus glúteos.

Se conoció que el procedimiento estuvo bajo la lupa Fernandes, dado que acudió a una clínica en São Paulo para realizarse la intervención, la cual tuvo un costo superior a los 10,000 dólares y este tratamiento consistió en la inyección de polimetilmetacrilato (PMMA) en la zona de los glúteos y los muslos.

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Este material es muy controversial, debido a que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), afirmó que el uso sólo está permitido en tratamientos restaurativos y no para fines puramente estéticos. Situación por la cuál esta situación tomó mayor relevancia con Roseli Fernandes.



¿Cómo fue el fallecimiento de Roseli Fernandes?

Las autoridades confirmaron que las complicaciones para la Roseli Fernandes comenzaron pocas horas después de la cirugía. Según declaraciones de su hija, ella despertó a la mañana siguiente con dolores intensos, lo que la llevó a comunicarse de inmediato con la médica responsable, la doctora Tábita Nunes Marcolino Jorge.

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Cámaras de seguridad del establecimiento captaron los últimos momentos de la brasileña con vida. En las grabaciones se observa que Roseli Fernandes llegó al lugar en un vehículo, ya en estado de inconsciencia.

Al punto que fue necesario el apoyo de varias personas para bajarla del auto y colocarla en una silla de ruedas para ingresarla al centro médico. Si deseas ver el video haz click acá.

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Sin embargo, mientras era trasladada, la influencer se desplomó repentinamente de la silla ante la mirada de quienes intentaron auxiliarla. Por lo cuál, autoridades judiciales adelantan una investigación exhaustiva para determinar si se cumplieron los protocolos exigidos y si hubo irregularidades en la atención médica. Por lo cuál, estas grabaciones se convirtieron en los últimos registros con vida de la creadora de contenido, antes de que se confirmará su fallecimiento.

Por su parte, el abogado de la doctora Tábita Nunes asegura que el fallecimiento no tiene relación con el procedimiento estético realizado. Al punto que se presentó voluntariamente ante la comisaría, entregó la documentación necesaria y manifestó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, expresando además sus condolencias a la familia.