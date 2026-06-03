Familiares quedaron en shock al abrir un ataúd en un velorio y encontrar otro cuerpo

José Daniel Díaz Felipe, un hombre de 84 años fallecido recientemente en Nueva York, generó una gran sorpresa para sus familiares y allegados, esto debido a que durante el servicio fúnebre del pasado 28 de mayo en la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home, los cercanos descubrieron que el cuerpo dentro del féretro no era el de su padre.

Todo comenzó cuando en pleno velorio los hijos de Díaz Felipe decidieron abrir el ataúd para despedirse. Según el relato de un hijo del fallecido, habían varias diferencias físicas eran irreconciliables, esto debido a que mientras su padre era un hombre calvo y medía aproximadamente 1.60 metros, el cuerpo que había allá tenía una larga cabellera.

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A pesar de la evidencia visual, la familia de José Daniel Díaz mencionó que el lugar los intentó persuadir. "Me hicieron mirar el cuerpo una y otra vez. No era mi papá", expresó con angustia Jacinta Díaz, hija del hombre, señalando que esta situación les afectó la estabilidad emocional y física.



Tras la persistencia y presión de los familiares, la administración de la funeraria finalmente admitió el error, atribuyéndole a la llegada de otro fallecido con un nombre similar durante la misma semana y comentaron que el cuerpo de José Daniel Díaz Felipe ya había sido cremados y enviados a su oficina principal en el Bronx.

¿Qué más se conoció sobre el caso de José Daniel Díaz?

Pese a tener la confirmación oficial de la funeraria, la noticia dejó mucha incertidumbre por parte de la familia de José Daniel Díaz, en especial porque no tienen las garantías de que las cenizas que se les pretenden entregar pertenezcan realmente a su ser querido. "Dicen que lo incineraron, pero no sabemos realmente si se trata de nuestro padre", afirmó un hijo a un medio de comunicación.

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Recordemos que no es la primera vez que la empresa enfrenta este tipo de acusaciones; informes indican que las autoridades neoyorquinas han recibido cerca de 50 quejas relacionadas con el manejo inadecuado de restos humanos y servicios deficientes por parte de esta entidad.

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Tanto es así que incluso, en 2024, la empresa fue obligada a pagar 600,000 dólares en indemnizaciones por problemas similares en la entrega de restos y cobros indebidos. Por lo cuál, la familia de Díaz Felipe solicitó pruebas de ADN para confirmar la identidad de las cenizas recibidas.