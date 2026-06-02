En audios, profesor de 50 años admite relación con una alumna: "Somos novios"

Un caso ocurrido en Ecatepec de Morelos, Estado de México, continúa generando debate y seguimiento en redes sociales luego de que un profesor de secundaria fuera denunciado por la familia de una estudiante de 14 años.

Se trata de Víctor 'N', un docente de aproximadamente 50 años que actualmente enfrenta un proceso judicial tras una denuncia presentada por la madre de la menor.

El caso tomó relevancia pública debido a una serie de testimonios y grabaciones en las que el hombre reconocería haber mantenido una relación sentimental con la estudiante.



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La situación salió a la luz en enero de 2026 cuando Leticia Estrada, madre de la adolescente, revisó el teléfono celular de su hija y encontró conversaciones que llamaron su atención.

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Según relató la mujer en entrevistas concedidas a medios mexicanos, una configuración particular dentro de una aplicación despertó sus sospechas. Al preguntarle directamente a la joven sobre lo que ocurría, recibió una respuesta que la sorprendió.

De acuerdo con el relato de la familia, fue en ese momento cuando la estudiante aseguró que sostenía una relación con el profesor.

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La denuncia señala que el vínculo habría comenzado meses antes, específicamente en septiembre de 2025.

La llamada que se convirtió en una pieza clave

Tras conocer la situación, la madre decidió comunicarse directamente con el docente para pedir explicaciones.

Durante esa conversación telefónica, cuya grabación fue difundida posteriormente, Víctor 'N' habría reconocido la existencia de la relación.

Según los audios compartidos por la familia, el profesor manifestó que ambos habían tomado la decisión de convertirse en pareja y aseguró que tenía la intención de hablar con los padres para solicitar su aprobación.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción pública debido a la diferencia de edades y al hecho de que se trataba de una estudiante y un integrante del cuerpo docente de la institución educativa.

La madre también afirmó que el mismo día en que la situación fue descubierta, el profesor acudió a su vivienda para conversar con la familia y explicar sus intenciones.

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Desde entonces, el caso pasó a manos de las autoridades correspondientes.

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Cómo avanza el proceso judicial

Luego de presentar la denuncia, las autoridades iniciaron una investigación formal para esclarecer lo ocurrido.

La familia de la estudiante sostiene que el docente aprovechó su cercanía dentro del entorno escolar para mantener contacto constante con la menor.

Inicialmente, un juez determinó una medida cautelar que implicaba su permanencia en prisión mientras avanzaba el proceso.

Sin embargo, la situación cambió después de que la defensa del acusado presentara recursos legales que fueron aceptados por las autoridades judiciales.

Como resultado de esa decisión, Víctor 'N' obtuvo el beneficio de continuar el proceso desde su vivienda bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Además, se informó que el pasado 29 de mayo realizó el pago de una fianza de 75 mil pesos, lo que permitió modificar su situación jurídica mientras continúan las diligencias.