Alerta en Suba por aumento de personas muertas por VIH; de las que más crece en Bogotá

Recientemente, las autoridades sanitarias y organizaciones como Red Somos han encendido las alarmas debido a un incremento significativo en la mortalidad por VIH.

Durante el año 2025, se registraron 313 fallecimientos asociados a esta enfermedad, una cifra que preocupa si la comparas con los 262 casos reportados en 2024. Esto representa un aumento cercano al 20% en solo un año.

Puedes leer: “Hoy me siento profundamente feliz”: reconocido actor revela que vive con VIH



Pero no solo se trata de fallecimientos. El director de Red Somos, Manuel Barriga, explicó que solo en 2025 se identificaron cerca de 3.600 nuevos casos de VIH en la capital.



Aunque hoy en día existen avances médicos que garantizan una excelente calidad de vida, el gran problema es que muchas personas llegan a los servicios de salud cuando la enfermedad ya está muy avanzada, lo que eleva drásticamente el riesgo de muerte.

¿Por qué Suba es la localidad con mayor alerta por VIH en Bogotá?

Si te encuentras en la localidad de Suba, debes prestar especial atención. Esta zona de la ciudad concentra una de las mayores alertas para las autoridades, ya que las muertes asociadas al VIH allí prácticamente se duplicaron.

Mientras que en 2024 se registraron 25 fallecimientos en Suba, para el 2025 la cifra saltó a 47 casos.

Publicidad

Esta situación en Suba se suma a la preocupación general por los adultos mayores de 60 años, quienes se han convertido en la población más vulnerable.

Publicidad

En el último año, este grupo concentró una gran parte de las muertes, con un reporte de 67 hombres y 10 mujeres fallecidos.

Puedes leer: Confirman primer caso de peligroso virus en Colombia, ¿una nueva pandemia?

Muchos adultos mayores tienen la falsa creencia de que ya no están expuestos al contagio, lo que los lleva a dejar de usar preservativos y a no realizarse pruebas de detección periódicas.

Además, en esta edad, condiciones como la diabetes o enfermedades cardiovasculares pueden complicar los tratamientos antirretrovirales.

Publicidad

A esto se suma el estigma social, que muchas veces retrasa que una persona mayor busque ayuda médica a tiempo.

Publicidad

¿Cómo se prende el VIH y cuáles son sus vías de contagio?

Es vital que comprendas cómo se transmite realmente el virus para que puedas protegerte y eliminar prejuicios.

El VIH (que en su fase avanzada se conoce como SIDA) solo se transmite mediante el contacto directo con ciertos líquidos corporales de una persona que tiene una carga viral detectable.

Estos líquidos son: sangre, semen, fluidos vaginales, fluidos rectales y leche materna.

Las formas más frecuentes en las que podrías contagiarte son:

Vía sexual: Al mantener relaciones sexuales anales o vaginales sin el uso de protección.

Al mantener relaciones sexuales anales o vaginales sin el uso de protección. Vía sanguínea: Principalmente al compartir jeringas, agujas u otros elementos para inyectarse drogas.

Principalmente al compartir jeringas, agujas u otros elementos para inyectarse drogas. Vía perinatal: Una madre puede transmitir el virus a su hijo durante el embarazo, el parto o en la etapa de lactancia.

Es igual de importante que sepas cómo NO se contagia. No puedes contraer el VIH por dar la mano, abrazar, compartir alimentos o utensilios de cocina, ni por el uso de baños o picaduras de mosquitos.

Publicidad

Los besos con la boca cerrada tampoco representan un riesgo.