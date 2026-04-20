Confirman primer caso de peligroso virus en Colombia, ¿una nueva pandemia?

En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto al Instituto Nacional de Salud (INS), confirmaron el primer caso de la variante clado Ib de mpox , viruela del mono en Colombia, precisamente en Antioquia. Situación que puso en alarma a las entidades de salud, dado que solo se conocieron los contagios vinculados al clado II.

Recordemos que desde el inicio del brote en 2022 hasta principios de 2026, Colombia acumuló 4.825 casos confirmados de mpox, todos pertenecientes al clado II. Sin embargo, la identificación de esta nueva variante, el clado Ib, se presentó gracias a un trabajo de las autoridades para diferenciar las regiones que hay con el virus.

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Según el reporte oficial, la detección de este caso no modifica el nivel de riesgo para la población general, ya que no existe evidencia de transmisión comunitaria en el territorio nacional, hasta el momento, pero se siguen las investigaciones para evitar que este contagió crezca.



Por otro lado, el paciente se encuentra bajo seguimiento estricto y se han activado protocolos de investigación de campo y rastreo de contactos para contener cualquier posible cadena de contagio, esto debido a que la preocupación se da cuando la OMS declaró el mpo como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional debido a su rápida expansión en África en especial en Républica del Congo.



¿Cuáles son los síntomas y el contagio del mpox?

La mpox o también conocida como viruela del mono es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto físico cercano, incluyendo el contacto piel a piel y las relaciones. Los síntomas principales incluyen:

Fiebre y dolor muscular.

Ganglios inflamados.

Erupciones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies y otras partes del cuerpo.



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El Gobierno mantiene disponible la vacunación focalizada de dos dosis para personas mayores de 18 años con alto riesgo de exposición. Los grupos priorizados incluyen a personas que viven con VIH, trabajadores de la salud con exposición directa, personas con múltiples parejas íntimas y quienes conviven en entornos cerrados.

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Ante esta situación las autoridades recomiendan mantener una higiene rigurosa de manos, evitar compartir objetos personales y acudir de inmediato a los servicios de salud ante la aparición de síntomas, evitando el contacto con otras personas para prevenir la propagación.

#Comunicado | #Minsalud y el @INSColombia informan que, en el marco de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, se confirmó un caso de mpox clado Ib en Antioquia. El evento está en seguimiento por las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de… pic.twitter.com/Pmx406y714 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 18, 2026